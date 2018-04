Matrimonio al sud/ Su Canale 20 il film diretto da Paolo Costella (oggi, 27 aprile 2018)

Matrimonio al sud, il film in onda su Canale 20 oggi, venerdì 27 aprile 2018. Nel cast: Massimo Boldi, Barbara Tabita e Biagio Izzo, alla regia Paolo Costella. Il dettaglio.

27 aprile 2018 - agg. 27 aprile 2018, 18.05 Cinzia Costa

il film comico in prima serata su 20

CURIOSITÀ SULLA REALIZZAZIONE DELLA PELLICOLA E IL CAST

Una pellicola di genere commedia quella che è stata scelta per la messa in onda su Canale 20 oggi, venerdì 27 aprile 2018, il titolo è Matrimonio al sud ed è stata diretta da Paolo Costella. Il soggetto è stato scritto da dallo stesso protagonista Massimo Boldi che si è appropriato dell'aiuto di Gianluca Bomprezzi e dello stesso regista. I produttori del film sono stati Fabio Boldi e Claudio Saraceni mentre le case di produzione che hanno reso possibile la realizzazione del film sono state Mari Film, IdeaCinema in collaborazione con Trentino Film Commission e Fratelli Beretta in associazione con Monte dei Paschi di Siena e la distribuzione del film in Italia è stata eseguita dalla Medusa Film. Il montaggio del film è stato realizzato da Mauro Bonanni con le musiche della colonna sonora che sono state scritte da Michele Braga e la scenografia ideata da Marc'Antonio Brandolini. La pellicola è stata realizzata in Italia nel 2015 con la durata di quasi due ore. Il film soffre, secondo le critiche, di un'eccessiva dipendenza da stereotipi comici ormai sorpassati. Si tratta di una commedia con soluzioni vecchie e già viste e riviste in molte altre occasioni, tanto da essere definita una sorta di sintesi dei cinepanettoni e dei film dei fratelli Vanzina. Si ritagliano una menzione per le loro interpretazioni Debora Villa e Barbara Tabita, le due future consuocere, e la regia veloce di Paolo Costella, abilissima nel supportare le gag con i suoi perfetti tempi comici. Non salvano la situazione nemmeno i numerosissimi ospiti, per lo più volti noti delle commedie all'italiana e delle comiche televisive. Tema principale di tutta la commedia è la differenza fra Nord e Sud, fra meridionali e polentoni. Anche questo però, che poteva portare a risultati brillanti come in Benvenuti al Sud, viene sfruttato senza analizzarne le potenzialità di critica sociale, ma solo per costruirci sopra battute in molti casi scontate.

NEL CAST ANCHE BARBARA TABITA

Nel cast anche molti volti noti delle commedie all'italiana, fra cui Carolina Marconi, Enzo Salvi, Ugo Conti e Gabriele Cirilli.

MATRIMONIO AL SUD, LA TRAMA DEL FILM CMICO

Teo Colombo (Luca Peracino) e Sofia Caprioli (Fatima Trotta) si sono sconosciuti in Università a Trento e sono rapidamente innamorati. I due però sanno che la geografia e la diversa estrazione sociale dei genitori sono un forte ostacolo alla loro unione. Lui infatti è figlio di un ricco imprenditore di Milano (Massimo Boldi), il classico industrialotto del Nord dalla visione ristretta al lavoro e che odia i terroni, che considera degli sfaticati approfittatori. Sofia invece è figlia di un pizzaiolo di Napoli (Biagio Izzo). Teo e Sofia però decidono di sposarsi comunque, per di più nel paese di lei, San Valentino a Mare, in Campania, costringendo la famiglia Colombo ad un'estenuante trasferta sulla costa napoletana. Qui le due famiglie e in particolare i due suoceri non perdono l'occasione di litigare in continuazione, fino a rischiare di mandare a monte la cerimonia.

