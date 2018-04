MICHELLE HUNZIKER E TOMASO TRUSSARDI IN CRISI? / Foto, la coppia passeggia felice per le vie di Milano

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono davvero in crisi? Ecco l'ultima foto che smentisce ogni problema nel loro matrimonio: la coppia a passeggio con le figlie Celeste e Sole.

Sono una delle coppie più amate e stabili del mondo dello spettacolo, eppure nelle ultime settimane si sono diffuse sul web diverse voci riguardanti una possibile crisi tra Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi. Secondo quanto riportato in alcuni tabloid, l'imprenditore non avrebbe gradito la troppa esposizione mediatica della conduttrice svizzera, presente costantemente nei social network, tenendo informati i suoi followers riguardo gli aggiornamenti di vita privata e professionale. La stessa ipotesi, mai confermata dai due diretti interessava, riferiva inoltre che Trussardi non avrebbe affatto gradito la dichiarazione d'amore fatta in diretta dalla moglie durante il Festival di Sanremo, durante il quale lui era seduto tra il pubblico. Tomaso, molto attento alla privacy, preferirebbe uno stile di vita a basso profilo, motivo per cui avrebbe dato vita a diverse discussioni con Michelle, chiedendole minore esposizione sui social network. Ma davvero la crisi tra questa bella coppia esiste? Le ultime immagini diffuse da Novella 2000 sembrano dare una idea ben diversa all'interno della famiglia Hunziker - Trussardi.

MICHELLE HUNZIKER E TOMASO TRUSSARDI IN CRISI: LA FOTO DELLA SMENTITA

Novella 2000 ha pubblicato una foto (clicca qui per vederla) nella quale si vedono Michelle Hunziker e Tomaso Trussardo sorridenti per le vie di Milano insieme alle figlie Sole e Celeste. L'immagine denota serenità tra la coppia e sembra dimostrare come le voci di crisi, ipotizzate negli ultimi tempi, siano assolutamente infondate. Michelle, in particolare, appare radiosa con il suo giubbotto in pelle e la gonnellina bianca che indossa mentre si gode i primi scampoli di primavera. Nei prossimi giorni, infatti, la conduttrice svizzera non avrà molto tempo da dedicare al marito e alla famiglia. Il 7 maggio partirà su Canale 5 il suo nuovo programma 'Vuoi scommettere?', revival di 'Scommettiamo che?' condotto in passato da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. In questa nuova avventura televisiva, la Hunziker avrà per la prima volta al suo fianco la figlia maggiore Aurora Ramazzotti, in qualità di inviata delle prove in esterna.

