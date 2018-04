Matrix Chiambretti/ Ospiti prima puntata 27 aprile: Simona Ventura e Francesca Barra

Dopo il successo della scorsa stagione, questa sera torna in seconda serata su Canale 5 “Matrix Chiambretti”, il programma condotto da Piero Chiambretti. Protagoniste le donne.

27 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Piero Chiambretti

Oggi, venerdì 27 aprile, torna in seconda serata su Canale 5 “Matrix Chiambretti”, il programma condotto da Piero Chiambretti. Otto nuovi appuntamenti in cui protagonista assoluto è l’universo femminile: “Le donne sono di gran lunga migliori e interessanti degli uomini… Il peso delle donne ha avto un’accelarazione incredibile, impossibile non parlarbe”, ha detto il conduttore intervistato dal Messaggero. Nel primo appuntamento “La Repubblica delle donne” ospiterà un nuovo Presidente: Vittoria Schisano, la prima attrice italiana ad aver intrapreso pubblicamente il lungo percorso di cambio di genere. Chiambretti ha così spiegato la sua scelta: “Ho scelto Schisano perché rende normale la diversità. È come se dicesse che la donna è talmente forte che ci sono uomini che vogliono diventare donna”. La prima puntata, dal tema “Essere o apparire”, avrà come ospiti tre donne che racconteranno il loro percorso personale: la showgirl Simona Ventura, la giornalista Francesca Barra (moglie dell’attore Claudio Santamaria) e la performer situazionista M¥SS KETA, che presenterà il video del suo ultimo singolo.

“Casa Russia” e Malgiolgio in collegamento da Cinecittà

Tra le novità di questa stagione c’è “Casa Russia”, lo spazio dedicato all’arrivo dei mondiali di calcio, in cui saranno ospitati personaggi del panorama artistico italiano, famosi anche in Russia. Ospite del primo appuntamento è Pupo, ribattezzato “Pupin” per l’occasione. Al “tavolo” di Piero Chiambretti tornano le editorialiste Alda D’Eusanio e Madre Maria Vittoria Longhitano, l’arcidiacona della Chiesa Episcopale. A loro si aggiunge Drusilla Foer, attrice eclettica e icona di stile, che è stata tra i protagonisti dell’ultima edizione di X Factor con lo “StraFactor”. In studio anche il trio di soprani “Appassionante”, che ogni settimana interpreteranno un inno di una squadra che parteciperà ai prossimi mondiali in Russia. Immancabile Cristiano Malgioglio, che da Cinecittà si collegherà per dare aggiornamenti sulla quindicesima edizione del Grande Fratello.

