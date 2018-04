Oroscopo di Paolo Fox/ Oggi 27 aprile 2018: Gemelli a caccia di certezze in più

Paolo Fox, oroscopo oggi 27 aprile 2018. Previsioni segno per segno: Gemelli a caccia di certezze in più, per il Leone risposte in arrivo molto presto

OROSCOPO PAOLO FOX DEL GIORNO 27 APRILE 2018

Le previsioni segno per segno dell'Oroscopo di Paolo Fox di oggi venerdì 27 aprile 2018. I Gemelli avranno una giornata particolare a livello lavorativo e di incontri. Non avete molte difficoltà, tuttavia vorreste avere qualche certezza in più. L'anno scorso voi eravate fermi e cercavate di rincorrere un progetto senza mai arrivare alla meta, adesso però è tutto al contrario. Infatti, oggi e domani avete una bella energia. Il venerdì andrà bene nonostante la solita fatica psicofisica che dovete controllare. Il Leone avrà queste giornate di venerdì e sabato che invitano a fare le cose con maggiore necessità. Il Giove dissonante è indice di cause in corso ma soluzioni in arrivo a fine anno e anche di spese a fronte di alcuni compensi.

AMORE AL TOP PER...

Amici del Leone, molto presto avrete risposte in arrivo e in amore potreste essere più coinvolti. Capricorno, fate attenzione in amore e sul lavoro non perché non ci siano opportunità ma perché in questo periodo pochi vi seguono e voi avete voglia di stare per conto vostro. Per l'Acquario tra oggi e domani comunque potete acquistare nuovo vigore e rafforzare l'amore. Ora siete diventati un po' meno comprensivo e anche se siete sentimentali e utopisti in questo momento volete tornare al concreto. Amici del Cancro, voi siete anche un po' umorali, la paura di perdere tempo è molto alta e soprattutto oggi in amore. Scorpione, anche in amore potreste essere un po' agitati e oggi avete scarsa fortuna negli incontri perché volete avere a che fare con poche persone.

LAVORO AL TOP PER...

Il Toro oggi, soprattutto chi possiede un'attività in proprio, può portare avanti l'idea di andarsene e di fare altre cose. Oggi avete una grande energia per quanto riguarda lavoro e professione. Oggi la Luna transita nel segno della Bilancia creando delle ottime condizioni per amore e lavoro. Sul lavoro ci possono essere alcune difficoltà per lo Scorpione, in presenza di contrasti tra venerdì e domenica dovrete affrontare uno scoglio. Per l'Ariete quando c'è una Luna dissonante non sempre ci sono emozioni inferiori al previsto, in ogni caso gli Ariete che in questi giorni si stanno dando tanto da fare possono vivere giornate piene di questioni da risolvere.

