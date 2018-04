Ospiti Verissimo/ Puntata del 28 aprile: Rupert Everett, Giovanni Allevi e Patty Pravo in studio

Silvia Toffanin è pronta a condurre un'altra puntata di Verissimo ospitando in studio Patty Pravo, Giovanni Allevi e, soprattutto, Rupert Everett alla sua prima volta nel talk show

Chiuso il capitolo reality e, soprattutto, Isola dei Famosi 2018, Silvia Toffanin torna alla guida di una nuova puntata di Verissimo annunciando grandi ospiti che poco hanno a che fare con il mondo trash. Patti Pravo, Giovanni Allevi e Rupert Everett sono solo alcuni degli artisti che domani si alterneranno nello studio di Silvia Toffanin pronta ad intervistare e tenere testa anche ai grandi nomi della musica e del cinema. Tramite comunicato ufficiale, Canale 5 ha fatto sapere che nello studio di Verissimo prenderà posto, per la prima volta, l’attore hollywoodiano Rupert Everett, in veste di regista e interprete del film ‘The Happy Prince’. L'attore sarà in studio proprio per lanciare il film che lui stesso ha girato e che ha incentrato sulla figura di Oscar Wilde. Accanto a lui sullo schermo Colin Firth e Emily Watson. A prestare il volto al protagonista sarà lo stesso Everett che porterà sullo schermo un vero e proprio omaggio all'orgoglio gay.

GLI OSPITI DI SILVIA TOFFANIN

In studio da Silvia Toffanin anche il musicista e compositore di fama internazione Giovanni Allevi. Proprio il musicista nei giorni scorsi ha alzato il velo sulla sua vita e il suo passato fatto di luoghi bui e di rinascite che lui stesso ha raccontato nel suo libro dal titolo "L'equilibrio della lucertola" di cui parlerà proprio alla corte di Silvia Toffanin. A Verissimo saranno ospiti anche Valeria Graci e Gianmarco Tognazzi ma soprattutto lei, la dea della musica italiana, la neo settantenne Patty Pravo. L'artista racconterà la sua vita, la sua carriera e i momenti clou che l'hanno segnata, nel bene e nel male.

