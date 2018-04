PAYBACK-LA RIVINCITA DI PORTER/ Su Iris il film con Mel Gibson (oggi, 27 aprile 2018)

Payback – La rivincita di Porter, il film in onda su Iris oggi, venerdì 27 aprile 2018. Nel cast: Mel Gibson, Gregg Henry, Maria Bello, alla regia Brian Helgeland. Il dettaglio della trama.

27 aprile 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in seconda serata su Iris

NEL CAST MEL GIBSON

Payback – La rivincita di Porter, il film in onda su Iris oggi, venerdì 27 aprile 2018 alle ore 23,20. Una pellicola di genere azione e thriller che è stata realizzata nel 1999 e viene considerata il remake del film Senza un attimo di tregua uscito nel 1967. Il soggetto è stato tratto dal romanzo Anonima carogna di Donald E. Westlake mentre la sceneggiatura è stata adattata Brian Hengeland che di questo film si è anche occupato della regia. Il montaggio è stato eseguito da Kevin Scott, le musiche sono state scritte da Chris Boardman e gli effetti speciali sono stati realizzati da Bob Stoker. Nel cast figurano tra gli altri uno strepitoso Mel Gibson, Gregg Henry, Maria Bello, David Paymer, Bill Duke e Deborah Kara Unger. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

PAYBACK –LA RIVINCITA DI PORTER, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

A Chicago due amici e ladri, Porter e Val, decidono di mettere a segno l’ennesimo colpo della loro vita riuscendo ad estorcere alla mafia cinese circa 140 mila dollari. Una volta terminato il colpo i due assieme a Lynn, la moglie di Porter, si ritrovano nel garage sotterraneo di un grande edificio per dividere il bottino ed ossia 70 mila dollari a testa. Qui però succedere l’imprevedibile ed ossia con Val che riesce a soggiogare la mente di Lynn facendole credere che il marito l’abbia tradita in più occasioni. In questa maniera la spinge ad essere sua complice arrivando a tradirlo. Infatti, la donna spara a Porter alle spalle convinta di averlo ucciso. Il suo intento è ora quello di vivere al fianco di Val per il resto dei propri giorni dividendosi il bottino. Tuttavia la cose non andranno proprio in questo modo in quanto Val si dimostrerà essere una persona inaffidabile. Mentre i due vanno via, Porter sanguinante ed in fin di vita riesce ad alzarsi arrivando ad ottenere l’aiuto necessario per essere portato in ospedale dove viene operato giusto in tempo per avere salva la vita. Dopo l’intervento ed aver preso atto di quello che è successo l’unico motivo di vita per Porter è quello di uccidere il proprio vecchio complice e riprendersi i propri 70 mila dollari, non un centesimo di più e non uno di meno. Dopo aver ritrovato una certa forma fisica, Porter si mette sulle tracce della propria moglie riuscendo a trovarla in un vecchio appartamento ormai abbandonata da Val. Riesce giusto a scambiare qualche parola con lei prima che sopravvenga la morte per overdose di eroina. Porter inoltre è riuscito ad ottenere delle importanti informazioni sul conto di Val ed ossia che è diventato un componente di una potente organizzazione criminale collusa con le forze dell’ordine che di fatto governa Chicago. A questo punto Porter sarà costretto a sfidare una intera e potente organizzazione criminale, la mafia cinese che non ha ancora digerito il furto subito soltanto per vendicarsi di Val e riprendere i 70 mila dollari che gli spettavano, cosa che in effetti riesce a fare anche con l’aiuto di Rosie colei che diventerà la sua nuova compagna.

© Riproduzione Riservata.