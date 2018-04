Royal Baby/ Kate Middleton e William come lo chiameranno? "Alexander e Jerry? Nomi forti"

Royal Baby, quale sarà il nome del terzo figlio di Kate Middleton e William Windsor? Il toto-nome e le parole del principe Windsor sul bebè

27 aprile 2018 Anna Montesano

Royal baby, terzo figlio di Kate e William

Continua il mistero attorno alla scelta del nome del terzo royal baby. Ogni giorno sembra quello essere giusto ma intanto l'ufficialità slitta continuamente sul terzo figlio di William Windsor e Kate Middleton. Un episodio curioso è accaduto durante un evento istituzionale per l'Anzac day, la giornata della memoria dei soldati australiani e neozelandesi caduti in guerra, dove l'alto commissario per il Regno Unito Alexander Downer ha proposto un nome al duca di Cambridge: "Avete pensato a Alexander come nome?", divertente la risposta del principe William: "E' divertente che tu mi dica questo. Alexander è un bel nome". Nella conversazione si è inserito anche il decano di Westminster, Jerry Mateparae, lanciando anche lui una proposta: "E a Jerry ci avete pensato?". "E' un nome forte", la risposta di William.

I nomi più quotati del Royal baby secondo William Hill

Ricordiamo che Inghilterra le agenzie di scommesse si divertono molto a proporre il toto-nomi con gli scommettitori che hanno fatto registrare un elevatissimo numero di scommesse. I nomi più quotati, secondo il popolare sito di betting, William Hill, restano Jack e Arthur, ma nella lista compaiono ancora grandi classici come James, Albert, Alexander, Philip e Henry, tutti legati alla tradizione della famiglia reale. Oggi potrebbe arrivare finalmente il giorno tanto atteso, con l'arcano finalmente svelato. Ricordiamo, infine, che il nuovo arrivato gode per diritto di nascita dei titoli di Altezza reale e principe di Cambridge, ed è quinto nella linea di successione al trono d'Inghilterra dopo il nonno Carlo, il padre William, il fratellino George e la sorellina Charlotte.

