TERENCE HILL, DON MATTEO / Il suo prete fu scartato da Mediaset: "Mi dissero di portare un'altra idea"

Terence Hill aveva portato a Mediaset la sua proposta di un sacerdote paracadutista ma tale idea era stata rifiutata: ecco il suo racconto nell'intervista a Stracult.

27 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Terence Hill in Don Matteo

Don Matteo è una delle fiction di maggiore successo della storia della Rai: campione di ascolti, la serie tv è già andata in onda per 11 stagioni consecutive, diventando uno dei prodotti più attesi e apprezzati degli italiani. Eppure la genesi di questo programma avrebbe potuto essere ben diversa, come raccontato dallo stesso Terence Hill a Stracult. L'attore che presta il volto al sacerdote - investigatore in realtà in passato si era rivolto a Mediaset per portare un'idea simile a quella poi vista in Don Matteo. Ma il Biscione aveva scartato tale proposta: "Avevo in mente la storia di un prete paracadutista. La stavo preparando per Mediaset, mi dissero: Ci piace, ma la Rai sta per fare una cosa simile, quindi portaci qualcos'altro". La sua idea non era propriamente quella che poi gli italiani hanno visto in Don Matteo, sulla quale in realtà la Rai ci stava lavorando, ma di un prodotto analogo che invece il Biscione ha rifiutato senza esitazione.

LA RICHIESTA IN EXTREMIS DI TERENCE HILL

Nell'intervista a Stracult, Terence Hill ha parlato del rifiuto di Mediaset ma anche della genesi di Don Matteo, che in un primo momento avrebbe dovuto essere affidato al altri interpreti. Per il personaggio protagonista la Rai aveva originariamente pensato a Lino Banfi e a Giancarlo Magalli e quest'ultimo aveva anche incontrato più volte il regista per conoscere maggiori dettagli del progetto prima di rifiutare. Impegnato già nei Fatti Vostri, infatti, il conduttore non se l'era sentita di trascorrere diversi mesi a Gubbio per le riprese della fiction e aveva declinato l'invito. La produzione si era quindi ritrovata a dover trovare un sostituto dell'ultimo momento, motivo per cui pensò e propose tale progetto a Terence Hill: "Il giorno prima di prendere l'aereo per l'America mi chiamarono chiedendomi se mi sarebbe piaciuto fare questo film. Mi diedero i copioni, li lessi e mi piacquero".

