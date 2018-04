Tina Cipollari di nuovo mamma?/ Foto, "Consulta un dépliant sui controlli da fare in gravidanza": lo scoop

27 aprile 2018 Anna Montesano

Tina Cipollari (Diva e Donna)

Tina Cipollari ancora una volta protagonista del gossip. La sta di Uomini e Donne, opinionista fissa del programma, come tutti sanno è tornata single dopo la separazione dal marito Chicco Nalli. E mentre il noto hairstylist, opinionista di Barbara D'Urso, ha ritrovato l'amore con un'attrice spagnola, Tina è stata paparazzata dal settimanale Diva e Donna in una clinica. E fin qui nulla di particolare, visto che la Cipollari si è recata a ritirare un referto medico; quello che lancia il gossip è che le foto di Diva e Donna mostrano l'opinionista di Uomini e Donne intenta a sfogliare e leggere con grande interesse un opuscolo sull'amniocentesi, esame che si fa durante la gravidanza. Da qui l'ipotesi: Tina è pronta a diventare mamma per la quarta volta e a 52 anni?

TINA CIPOLLARI VUOLE DIVENTARE MAMMA?

Ecco infatti quanto si legge sul noto settimanale. "Dimessi gli abiti scollati e l'aria provocante, eccola in versione sportiva, quasi irriconoscibile, con pantaloni a righe colorate e fascia in testa, mentre si aggira in una clinica romana. - si legge su Diva e Donne, che prosegue - E, a sorpresa, consulta un depliant sui controlli da fare in gravidanza e ritira alcuni esami medici. Che stia facendo un check-up col sogno di un'altra maternità?" È chiaro che Tina Cipollari potrebbe aver aperto e letto l'opuscolo per semplice curiosità e cultura personale, ma si sà, il gossip è sempre in agguato, d'altronde l'interesse della Cipollari nel leggerlo sembrava essere davvero tanto. Tina smentirà sui social o addirittura a Uomini e Donne la notizia?

