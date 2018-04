UN RAGIONEVOLE DUBBIO/ Su Rai Movie il film con Samuel L. Jackson (oggi, 27 aprile 2018)

Un ragionevole dubbio, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 27 aprile 2018. Nel cast: Samuel L. Jackson e Dominic Cooper, alla regia Peter Howitt. La trama del film nel dettaglio.

27 aprile 2018 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ANCHE ERIN KARPLUK

Un ragionevole dubbio, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 27 aprile 2018 alle ore 21,10. Una pellicola thriller dal titolo originalre Reasonable Doubt. Si tratta di una coproduzione tra Stati Uniti, Canada e Germania, diretta nel 2014 dal registra inglese Peter Howitt, che però in questo film si è firmato con uno pseudonimo, Peter P. Croudins. Nel cast sono presenti gli attori Samuel L. Jackson, che interpreta il ruolo di Clinton Davis, Dominic Cooper (Mitch Brockden) e Erin Karpluk (Rachel Brockden). Negli USA i film è stato vietato ai minori di 17 anni per la presenza di scene violente e del linguaggio non adatto ad un pubblico non adulto. Le riprese si sono svolte in Canada. Il film non ha avuto critiche positive, e anche il pubblico non lo ha particolarmente apprezzato. Questo film è anche conosciuto con il titolo The Good Samaritan (Il buon samaritano) e fu girato in appena 27 giorni di riprese. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UN RAGIONEVOLE DUBBIO, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Mitch Brockden è un uomo che si trova in un momento particolarmente felice della sua esistenza, ha avuto un incarico importante come procuratore distrettuale, ha una bella moglie e una bambina che ama molto. Per festeggiare la sua promozione una sera esce con gli amici per bere qualcosa, quando torna a casa investe con l'auto un passante. Si fa prendere dal panico e fugge, però prima chiama i soccorsi con una telefonata anonima. Dopo qualche tempo un altro uomo viene accusato del crimine che ha commesso lui, si tratta di Clonton Davis, che quindi finisce in carcere. Oppresso dai sensi di colpa, Mitch fa di tutto per farlo scagionare, ma dopo che ci è riuscito comincia a capire che Davis è comunque un soggetto pericoloso e che, rimettendolo in libertà, ha messo in pericolo la sua stessa famiglia.

