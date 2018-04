Uomini e Donne/ Nilufar, Sara, Nicolò e Brigante: ecco quando andranno in onda le scelte (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Quando andranno in onda le scelte di Sara, Nicolò, Nilufar Addati e Mariano Catanzaro? Ecco le possibili date

27 aprile 2018 Anna Montesano

Uomini e Donne, trono classico

Ormai siamo davvero agli sgoccioli: i tronisti di Uomini e Donne sono vicinissimi al fare la loro scelta. Manca ormai poco più di un mese alla fine del programma, che si fermerà fino a settembre per la pausa estiva, cosa che rende quindi imminente l'arrivo delle scelte. Cerchiamo però di capire quando e in quale ordine andranno in onda le scelte di Nicolò Brigante, Nilufar Addati, Mariano Catanzaro e Sara Affi Fella. Ciò che è certo è che si inizia con Nicolò che, proprio nel corso dell'ultima puntata del trono classico, ha annunciato che è pronto a dire chi tra Marta Pasqualato e Virginia Stablum è la donna che vuole al suo fianco. È quindi cosa quasi certa che la scelta andrà in onda proprio la prossima settimana, per la precisione il 2 maggio (come annunciato dalla produzione), visto che proprio in questi giorni si sta registrando il giorno in villa con le due ragazze.

LE SCELTE DI SARA E NILUFAR

La seconda tronista a fare la sua scelta potrebbe invece essere Sara Affi Fella. Il suo percorso sembra infatti arrivato alla fine: la tronista inizia ad avere chiari i suoi sentimenti e nella prossima puntata potrebbe annunciare la scelta che, quindi, andrebbe in onda la settimana successiva (per noi tra il 7 e l'8 maggio). Terza tra i quattro tronisti a fare la scelta sarebbe poi Nilufar Addati che, nel corso di un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, in edicola questa settimana, ha dichiarato “Più o meno ci siamo. Ho bisogno di qualche altra settimana, ma penso di essere vicina alla scelta”. La scelta tra Giordano e Nicolò potrebbe quindi andare in onda tra il 14 e il 21 maggio. A chiudere l'edizione la scelta di Mariano Catanzaro, ultimo ad essersi seduto sul trono quest'anno. La scelta potrebbe quindi andare in onda proprio nell'ultima puntata del trono classico prima della pausa estiva.

