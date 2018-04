“Non avrete il mio odio”/ Video Amici, Marco Bocci: lettera di Antoine Leiris per la moglie uccisa al Bataclan

28 aprile 2018 Silvana Palazzo

Marco Bocci ad Amici 2018

Prima dell'esibizione di Carmen ed Einar, che hanno riproposto “Non mi avete fatto niente” di Ermal Meta e Fabrizio Moro, ad Amici è stata letta la lettera che Antoine Leiris ha scritto ai terroristi che al Bataclan hanno ucciso sua moglie. Le commoventi parole sono state interpretate da un eccellente Marco Bocci, che ha commosso il pubblico in studio e a casa. «Avete rubato la vita di una persona eccezionale, l'amore della mia vita, la madre di mio figlio, eppure non avrete il mio odio», ha scritto il giornalista di France Bleu dopo aver perso sua moglie Helene. Anche a quelle parole si sono ispirati Ermal Meta e Fabrizio Moro per il brano con cui hanno vinto l'ultima edizione del Festival di Sanremo. «Non so chi siete e non voglio neanche saperlo. Voi siete anime morte. Se questo Dio per il quale ciecamente uccidete ci ha fatti a sua immagine, ogni pallottola nel corpo di mia moglie sarà stata una ferita nel suo cuore». Niente odio per i terroristi, sarebbe addirittura un regalo, «cedere alla stessa ignoranza che ha fatto di voi quello che siete».

“NON AVRETE IL MIO ODIO”: LETTERA CONTRO I TERRORISTI

Niente odio, ma neppure paura. Questo il concetto che ha espresso Antoine Leiris dopo la morte della moglie al Bataclan. «Voi vorreste che io avessi paura, che guardassi i miei concittadini con diffidenza, che sacrificassi la mia libertà per la sicurezza. Ma la vostra è una battaglia persa», ha scritto nella commovente lettera che oggi è stata letta e interpretata dall'attore Marco Bocci ad Amici. « Ovviamente sono devastato dal dolore, vi concedo questa piccola vittoria, ma sarà di corta durata». Antoine convive con la sicurezza di poter riabbracciare un giorno la sua Helene: «So che lei accompagnerà i nostri giorni e che ci ritroveremo in quel paradiso di anime libere nel quale voi non entrerete mai». Ora deve occuparsi di Melvil, il figlio nato dal loro amore. «Siamo rimasti in due, mio figlio e io, ma siamo più forti di tutti gli eserciti del mondo». Poi ha concluso: «Per tutta la sua vita questo petit garçon vi farà l’affronto di essere libero e felice. Perché no, voi non avrete mai nemmeno il suo odio».

"Voi vorreste che io avessi paura ma la vostra è una battaglia persa." #Amici17 pic.twitter.com/MbeIl1NlmH — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 28 aprile 2018

