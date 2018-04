ALESSANDRA AMOROSO/ Da Amici al nuovo album in uscita a settembre: tutti i progetti per il 2018

Alessandra Amoroso torna questa sera nella commissione esterna di Amici 17: la sua sarà una partecipazione a tempo. Ecco i suoi progetti per il 2018.

28 aprile 2018

Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso tornerà questa sera nella commmisione esterna di Amici 17, il talent show di Maria De Filippi in onda tutti i sabati sera su Canale 5. La sua, come da lei stessa dichiarato fin dall'inizio, sarà una partecipazione a tempo: a causa di altri impegni di lavoro, relativi al completamento del suo nuovo attesissimo album, la cantante salentina non potrà essere presente fino alle battute finali del talent show, lasciando quindi spazio per i giudizi ai ragazzi ai colleghi quali Ermal Meta, Simona Ventura, Heather Parisi ed altri. Fino ad oggi, la partecipazione di Alessandra Amoroso è stata dettata dal buonismo e dall'assenza di polemiche: come da lei stessa precisato ogni qual volta Maria De Filippi chiede il suo punto di vista, l'artista già vincitrice del talent show evita di prendere posizione, rifiutandosi di esprimersi favorevolmente dalla parte dell'uno o dell'altro concorrente.

ALESSANDRA AMOROSO EVITA LE POLEMICHE

Alessandra Amoroso non è amante delle polemiche e preferisce evitare di schierarsi dalla parte dell'uno o dell'altro concorrente di Amici 17 (programma nel quale lei partecipa nella commissione esterna). La cantante salentina lo scorso sabato si è espressa favorevolmente ogni qual volta Maria De Filippi l'ha chiamata in causa: nessun giudizio negativo è stato detto contro Biondo, oggetto di contesa tra Hether Parisi e Simona Ventura, né tanto meno nei confronti di altri ragazzi in seguito alle sfide. L'artista pugliese ha solo voluto sottolineare, lasciando comunque intravedere il suo punto di vista, che non sempre il pubblico è conquistato dalla bella voce o dal grande talento. Ne è un chiaro segnale proprio Biondo che, nonostante i dubbi sulla vocalità, è amatissimo tra i giovani che conoscono a memoria tutte le sue canzoni a discapito di altri compagni di avventura che invece hanno una voce ben più potente.

IL NUOVO ALBUM IN USCITA A SETTEMBRE?

La partecipazione di Alessandra Amoroso ad Amici 17 sarà limitata a qualche puntata. L'artista, infatti, a breve dovrà tornare in studio di registrazione per completare il suo nuovo progetto discografico. A settembre uscirà l'album che dovrà riconfermarla nell'Olimpo della musica italiana e prima di allora ci saranno ancora diversi dettagli da portare a termine. "Vivere a Colori ha lasciato una grande impronta molto positiva nel cuore della gente . Vorrei che questo nuovo progetto potesse riprendere le stesse orme di Vivere a Colori", aveva riportato qualche mese fa la cantante salentina in un'intervista rilasciata al Tg2 in occasione del raduno dei suoi fan. I dettagli e la data di uscita del nuovo album risultano al momento ancora top secret. Sembra comunque che esso potrebbe arricchirsi di collaborazioni illustri sia del panorama musicale italiano (quali i Tiromancino) che internazionale.

