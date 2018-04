AMICI SERALE 2018/ Ed. 17, diretta quarta puntata: chi sarà eliminato? Emma ospite, torna Stefano De Martino

Amici Serale 2018, ed. 17 diretta quarta puntata: chi sarà eliminato? Emma Marrone, Riccardo Fogli, Roby Facchinetti e Stash dei The Kolors ospiti. Stefano De Martino torna a ballare.

28 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17 Serale, Squadra Blu e Squadra Bianca - Foto Facebook

Nuovo appuntamento con il serale di Amici che torna in onda questa sera, sabato 28 aprile, su canale 5. Dopo la vittoria di Matteo, Carmen e Irama, questa sera, chi sarà il vincitore? Nella scorsa puntata del serale, la commissione interna ha deciso di non eliminare nessun concorrente. La puntata di questa sera è attesissima dai fans per gli ospiti annunciati nel promo. Per vincere la sfida degli ascolti, Maria De Filippi punta tutto su Emma Marrone che canterà con la squadra bianca nella prima fase e sceglierà con chi duettare nella seconda fase. Ci saranno, inoltre, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti e Stash dei The Kolors. Nella prima fase, con la squadra blu, canterà Alessandra Amoroso. Infine, ci sarà il ritorno di Stefano De Martino che, dopo aver trascorso tre mesi in Honduras come inviato dell’Isola dei Famosi 2018, torna a ballare nel programma che lo ha fatto crescere e conoscere.

CHI SARA’ ELIMINATO?

In tre puntate del serale di Amici 17 sono stati eliminati Filippo Di Crosta, Daniele Rommelli e Sephora Ferrillo. Nella terza puntata del serale, invece, non è stato eliminato nessuno. Questa sera, invece, la commissione interna dovrebbe eliminare qualcuno. Come sempre, la gara sarà divisa in tre fasi: nella prima ci saranno le esibizioni corali della squadra bianca e della squadra blu al termine della quale, la commissione interna deciderà chi lasciare in panchina. Nella seconda fase ci sarà la vera sfida a squadre con il pubblico che, con il televoto, decreterà la squadra vincitrice. Una novità della seconda fase è la battle ovvero una mega coreografia fatta da tutti i ballerini delle due squadre che si scontreranno una una sfida inedita. I tre concorrenti più votati della squadra vincente accederanno alla terza fase durante la quale le esibizioni sono curate da Luca Tommassini. Al termine di tutte le performance, la commissione esterna deciderà il vincitore che potrà scegliere chi portare con sé alla prossima puntata esattamente come Luca Tommassini. A decretare l’eliminato, invece, sarà la commissione interna.

LE ASSEGNAZIONI DELLA SQUADRA BIANCA

I professori, per la seconda fase della puntata del quarto serale di Amici 17, hanno assegnato delle canzoni e delle coreografie che gli allievi hanno preparato nel corso della settimana. Il ballerino Luca eseguirà una coreografia di Veronica Peparini sulle note di “Rolling in the Deep” e la prova proibitiva su tacchi di Luca Tommassini; Emma canterà “Creep” dei Radiohead e si esibirà in duetto con Biondo sulle note di “Someone Like You” di Adele; Biondo duetterà con Emma su “Someone Like You” di Adele mentre Valentina ballerà “Un, dos, tres” di Ricky Martin nella prova proibitiva di ballo. Per la ballerina della squadra bianca si tratta di un ritorno dopo aver rischiato di lasciare il programma per un infortunio. Completamente ristabilita, è pronta a ballare nuovamente.

LE ASSEGNAZIONI DELLA SQUADRA BLU

Prove molto complicate anche per la squadra blu. Bryan dovrà misurarsi con la prova proibitiva su tacchi di Luca Tommassini e con le coreografie “Fiamme di Parigi” e “Beethoven sinfonia n. 5” di Alessandra Celentano; Lauren dovrà eseguire “End of Time” di Bill Goodson e Un, dos, tres” di Ricky Martin nella prova proibitiva di ballo. Matteo dovrà eseguire “Con te Partirò” e “Grande Amore” de Il Volo; Carmen, invece, si esibirà sulle note di “Ad ogni costo” di Vasco Rossi e duetterà con Einar sulle note di “Non mi Avete fatto Niente” di Ermal Meta e Fabrizio Moro, vincitori del Festival di Sanremo 2018; Einar, infine, eseguirà il duetto con la la Ferreri sul brano “Non mi avete fatto niente”.

© Riproduzione Riservata.