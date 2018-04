AVENGERS - INFINITY WAR/ I record del nuovo film della Marvel: incassati 95 milioni di dollari fuori dagli USA

Avengers - Infinity War e i suoi record negli USA e negli altri Paesi: la pellicola della Marvel ha incassato all'estero circa 95 milioni di dollari nei primi due giorni.

28 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Avengers - Marvel

Avengers - Infinity War non ha deluso le aspettative, confermandosi il cinecomic della Marvel di maggiore successo nei primi giorni dopo l'uscita. Nel giorno di esordio al cinema, avvenuto di giovedì negli Stati Uniti, la pellicola ha incassato 39 milioni di dollari. Un risultato che lo attesta come quarto miglior film della storia dal punto di vista delle vendite, dietro solo a Star Wars: il Risveglio della Forza (57 milioni), Star Wars: Gli Ultimi Jedi (45 milioni) e Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 (con 43,5 milioni di dollari). Sorprendono anche i dati provenienti dalle altre Nazioni. Se negli Stati Uniti, infatti, sono già stati superati i 100 milioni di dollari, le cose sono andate molto bene anche all'estero con circa 95 milioni di dollari in due giorni, nei 43 Paesi nei quali è stato proietatto. Sorprendono, a tal proposito, i dati provenienti dalla Corea del Sud con oltre 11 milioni di dollari nei primi due giorni di proiezione.

LE DICHIARAZIONI DI JOSS WHEDON

La presentazione di Avengers - Infinity War sta scatenando diversi pareri contrastanti, da parte di chi lo ritiene uno dei colossi più creativi di sempre, e chi invece è rimasto parzialmente deluso da quanto visto. Tra i tanti volti noti che si sono espressi riguardo questo monumentale progetto, c'è anche Joss Whedon, colui che ha diretto il primo Avengers e il sequel Avengers: Age of Ultron. Whedon ha poi chiuso i rapporti con l'Universo Marvel, ma ha comunque assistito all'anteprima del nuovo film, dichiarando: "Sono meno stanco ed eccitato, perché non so cosa succederà, e sai, sono un pochino geloso. Ci sono i Guardiani. Nel film c'è ogni essere umano vivente che non era in Harry Potter. Non li invidio. C'è un motivo per cui ho detto basta, ma avrei voluto poter giocare con tutti questi personaggi un po'..." Parole che confermano, anche se tra le righe, il dispiacere e un po' di gelosia per non avere preso parte a questa indimenticabile pellicola...

