Aida Nizar, Baye Dame espulso?/ Nuova aggressione e scherzo crudele di Luigi e Patrizia (Grande Fratello 2018)

Aida Nizar, Baye Dame sarà espulso? La concorrente spagnola del Grande Fratello 15 rivela l'aggressione subita nella notte e piange di fronte allo scherzo crudele di Luigi e Patrizia.

28 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Aida Nizar e Baye Dame - Grande Fratello 15

Aida Nizar ancora nel mirino del gruppo. Dopo il pesante attacco ricevuto da parte di Baye Dame, la concorrente spagnola del Grande Fratello 2018 sta cercando di vivere la sua avventura con serenità con l’aiuto di Alberto che continua a starle vicino. Nelle scorse ore sembrava che la serenità fosse tornata in casa, ma a quanto pare, Aida è finita nuovamente nel mirino del branco. La Nizar, infatti, ha confessato ad Alberto di essere stata vittima di un attacco da parte del gruppo. Parlando con il Tarzan di Viterbo e con Simone Coccia che continua a dividersi tra i due gruppi, Aida ha spiegato di essere stata svegliata nel cuore della notte dalle urla e dai rumori degli altri concorrenti che avrebbero agito per provocarla. Alberto ha provato a convincere Aida a raccontare tutto, ma la Nizar ha rifiutato e Simone ha invitato il compagno d’avventura a rispettare il suo volere. Ieri, così, la spagnola ha trascorso la sua giornata da sola, mangiando in disparte e con la compagnia del solo Alberto.

AIDA NIZAR: LO SCHERZO CRUDELE DI LUIGI FAVOLOSO E PATRIZIA BONETTI

Pur essendo una donna forte, Aida Nizar comincia ad accusare il colpo. Ieri, infatti, si è lasciata andare alle lacrime di fronte ad uno scherzo crudele di Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti. Il Grande Fratello che concesso ad Aida Nizar di portare con sé una piccola agenda sulla quale annota le frasi in italiano non conoscendo bene la lingua. Luigi, nelle scorse ore, ha pensato bene di nasconderla con la complicità di Patrizia facendo andare in panico la spagnola. Aida che pensava di aver trovato in Patrizia un’amica, le ha così chiesto di aiutarla e di restituirgliela ricevendo, però, un secco no. “Ti prego Patrizia, ti supplico, dov’è la mia agenda?”, sono state le parole della Nizar che, però, non hanno provocato la minima reazione della Bonetti che ha continuato a proteggere Favoloso. Aida, così, non è riuscita a trattenere le lacrime e Baye Dame, in sottofondo, continuava a ripeterle: “Quella è la porta”. A poche ore dalla diretta della terza puntata, dunque, gli attacchi nei confronti di Aida continuano. Il gruppo è convinto di essere dalla parte della ragione, ma come ha spiegato Barbara D’Urso, ci saranno dei seri provvedimenti.

Pues nada #Aida pilla la ropa de Luigi ,intenta que le de la agenda ,todos se hacen los locOs ,se va a llorar ,se enfada con Alberto y...cortan pues que bien ?????? #gf15 HOY NO DORMIMOS POR ESTE DRAMA

PORCA MISERIA XDhttps://t.co/4bqk1mkDsD — mary???? (@maryvarelaGH) 28 aprile 2018

