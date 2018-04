Akash Kumar e Veera Kinnunen/ La coppia riuscirà ad accedere alla semifinale? (Ballando con le stelle 2018)

Akash Kumar e Veera Kinnunen sono riusciti a superare l'ultima puntata di Ballando con le stelle senza andare al ballottaggio. Riusciranno a ripetersi?

28 aprile 2018 Redazione

Akash Kumar e Veera Kinnunen

Akash Kumar e Veera Kinnunen hanno superato, non tra poche difficoltà, la puntata di Ballando con le stelle dello scorso sabato. La coppia è riuscita a superare lo scoglio del televoto (lanciato la settimana precedente) ed avere la meglio su Amedeo Minghi e Samanta Togni, dopo un bello spavento. La percentuale, infatti, è stata molto risicata e il modello di origine indiana ha passato il turno con la percentuale pari al 51%. La puntata è poi filata liscia senza ulteriori grandi spaventi: nella prima sfida contro Francisco Porcella, la giuria ha premiato proprio Akash anche se successivamente il risultato è stato ribaltato con il voto del pubblico da casa, che ha deciso di garantire proprio al surfista di origine sarda i 30 punti del tesoretto. Successivamente, la coppia Kumar - Kinnunen si è esibita in un valzer che ha scatenato la discussione tra il bancone dei giudici con pareri abbastanta contrastanti.

L'OPINIONE DEI GIUDICI NELL'ULTIMA ESIBIZIONE

Nella scorsa puntata di Ballando con le stelle, Akash Kumar e Veera Kinnunen hanno ottenuto 36 punti complessivi, che hanno fatto discutere molto la giuria. Per Carolyn Smith, infatti, il loro valzer è stato molto bello, tanto che la presidentessa ha dato alla coppia un bel 9. Di parere assolutamente contrario Guillermo Mariotto, che non ha visto molta sensualità nella performance, parere condiviso anche da Selvaggia Lucarelli. I due giudici si sono fermati al 7, mentre Ivan Zazzaroni si è sbilanciato un po' di più, arrivando al 7. Voto 8 per Fabio Canino. La coppia ha successivamente ottenuto il parere positivo del pubblico che ha deciso di salvarli, nonostante i rischi corsi a causa dell'assenza del tesoretto social. Akash Kumar e Veera Kinnunen hanno quindi evitato lo scontro finale che ha poi portato all'eliminazione di Massimiliano Morra e sono entrati di diritto nei quarti di finale del talent show vip di Rai 1.

IL SOSTEGNO DEL WEB

Nonostante i pericoli corsi nel loro percorso, Akash Kumar e Veera Kinnunen sono riusciti ad accedere ai quarti di finale di Ballando con le stelle. Una soddisfazione evidenziata dallo stesso modello che nel suo profilo Instagram ha ringraziato i fan per il loro sostegno che non è mai mancato: "Grazie a tutti voi siamo ai quarti di finale. .. mi raccomando abbiamo ancora bisogno di voi sabato, perché è una puntata difficile e vorrei andare in semifinale. Grazie mille". Ed infatti Akash è amatissimo nei social, dove può vantare di un gran numero di fan che non lo hanno preso di mira neppure dopo la scoperta dei nomi falsi usati durante le sue partecipazioni a Temptation Island e Ciao Darwin. Ecco solo alcuni dei tantissimi commenti di sostegno pubblicati nel suo profilo: "Finalmente siete passati senza andare allo spareggio! Ve lo siete meritato, complimenti" , "Avete ballato benissimo...avete passato quattro spareggi senza che nessuno vi regalasse nulla, anzi..."

