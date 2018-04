Alessandra Celentano/ Amici 2018: Lauren l'ha conquistata, anche Valentina ci riuscirà?

Alessandra Celentano ha cambiato idea su Lauren? Sembra proprio che il suo ultimo messaggio sulla ballerina abbia reso tutti felici, anche Valentina ci riuscirà?

28 aprile 2018 Hedda Hopper

Alessandra Celentano

Cambiano le carte in tavola nel serale di Amici 2018. La trasmissione torna in onda questa sera dopo il miracolo della scorsa settimana, una vera e propria rivoluzione che ha visto Alessandra Celentano protagonista. L'insegnante quest'anno è tornata protagonista del serale che ha restituito il microfono e la voce anche a chi per tutto l'anno ha seguito e giudicato i ragazzi. Rimane il fatto che nel primo serale sicuramente gli attacchi continui e fuori luogo della Celentano ai danni di Lauren e di Valentina hanno messo a dura prova la pazienza della stessa Maria De Filippi che più volte ha redarguito la sua insegnante ma le cose sono cambiate in corso d'opera e grazie all'escamotage delle sorprese, le polemiche sono diminuite così come le incursioni della Celentano. Meno critiche ma sempre mirate contro le due ragazze che quest'anno sono finite nel mirino insieme a Luca reo di non essere un ballerino. In settimana, però, è successo qualcosa che ha cambiato le cose.

ALESSANDRA CELENTANO: LE PAROLE A FAVORE DI LAUREN

La sorpesa principale che riguarda Alessandra Celentano è arrivata in settimana con un video che ha lasciato tutti senza parole. Il video in questione riportava ai ragazzi della squadra blu i giudici dei professori sulle prove del serale di sabato scorso e, in particolare, quelli della Celentano su Lauren. L'insegnante in passato aveva accusato la ragazza di non essere una ballerina perché "rea" di avere un fisico fuori musica con un peso eccessivo rispetto a quello delle sue colleghe. A quanto pare tutto è passato in secondo piano quando la Celentano ha fatto sapere di aver apprezzato Lauren per l'impegno profuso e per la sua bellezza. La ballerina americana è riuscita a dare il meglio e lei spera seriamente di poterla vedere ancora ballare in quel modo. Lauren ha apprezzato il giudizio della professoressa ed è rimasta senza parole tanto da guardare attonita i suoi compagni. Gli stessi complimenti arriveranno anche nella diretta di questa sera?

TORNERA' AD ACCUSARE VALENTINA?

Altra storia quella della Celentano con Valentina Verdecchi. La scorsa settimana la ballerina è rimasta al sicuro da polemiche e accuse per via del suo infortunio che l'ha tenuta in panchina e che le ha quasi fatto rischiare la permanenza nella scuola. Alessandra Celentano non apprezza la ballerina romana e di sicuro non cambierà il giudizio su di lei dopo averla vista esibirsi questa sera. Valentina non ha potuto studiare in passato e questo non le ha permesso di arrivare al top soprattutto adesso che ha un'età avanzata. La Celentano la trova fuori luogo e impossibilitata nei movimenti e proprio questo ha causato l'infortunio di due settimane fa. Le due avranno modo di chiarire e la ballerina di far cambiare idea alla sua maestra? Al momento sembra proprio di no ma dopo il cambiamento riguardo alle doti di Lauren tutto potrebbe essere possibile per la mamma romana.

