Avicii/ Tereza Kacerová è la fidanzata segreta del Dj: un video straziante divide il popolo dei social

Lei si chiama Tereza e in questi ultimi mesi è stata al fianco di Avicii insieme al piccolo Luka. Erano loro la famiglia che lui sognava e che forse un giorno avrebbe voluto costruire.

28 aprile 2018 - agg. 28 aprile 2018, 13.31 Hedda Hopper

A poche ore dall'annuncio di Tereza Kacerová prende il via la battaglia sui social e eil pubblico si spacca. La giovane modella 25enne ha postato un video che mostra il suo piccolo Luka in lacrime per via dell'assenza di Avicii. In realtà, però, lei stessa ha dovuto chiarire che le cose non sono come sembrano, perché? Il popolo dei social non avevano ben visto il fatto che si fosse girato un video mentre il bambino era in lacrime mentre ripeteva il nome di Tim. In realtà la modella ha spiegato che il video non è stato girato in questi giorni, quindi dopo la morte del DJ, ma qualche mese fa quando Avicii era semplicemente uscito per qualche ora. Tereza aveva postato il video per dimostrare il forte legame che Tim avesse con Luka e non per attirare la compassione del pubblico. Lei stessa, poco fa ha scritto: "Tim stava solo uscendo per alcune ore. È un video che mostra quanto puramente e innocentemente mio figlio abbia AMATO Tim. E Tim lo abbia amato allo stesso modo". Clicca qui per vedere il video del momento.

LA FIDANZATA SEGRETA DI AVICII

La morte di Avicii continua a far discutere e dopo quello che sembra essere un suicidio sapere che in realtà quel ragazzo che sembrava ormai in balia dei suoi fantasmi e dei suoi problemi, non era solo, fa ancora più male. Fa male a chi lo ha amato e anche a chi con lui parlava di progetti, di un futuro insieme e di un bambino. Spunta infatti sui social la fidanzata di Avicii, Tereza Kacerová. La modella ha tenuto segreta la loro relazione perché sapeva bene che lo stesso Avicii aveva deciso di rimanere lontano dalle luci della ribalta e solo qualche ora fa ha deciso di usare Instagram per pubblicare una serie di video e di foto che mostrano la loro intimità, la loro vita insieme e i momenti condivi in questi anni. Il dj svedese morto suicida aveva intrapreso con la 25enne una relazione vera e propria tanto da progettare con lei una vita insieme e addirittura l'arrivo di un bambino tutto loro.

I MESSAGGI DI TEREZA

Avicii in questi mesi si era preso cura del piccolo bambino che Tereza Kacerová aveva avuto da una precedente relazione, Luka, e lei stessa sui social scrive: “Caro Tim, ho passato gli ultimi giorni aspettando di svegliarmi, aspettando che qualcuno mi dicesse che era soltanto un brutto scherzo, un erroreorrendo. Ma mi sto convincendo che non ti rivedrò più [...] Di solito ti dicevo che Luka non si sarebbe mai immaginato una vita senza di te e adesso spero che ricorderà la sua vita con te. Sarò qui per ricordaglielo“. Con una lunga lettera la modella dice addio al dj e produttore ma senza mai scendere nei particolari del suo malessere, fisico e mentale, che lo hanno spinto a prendere questa drastica decisione per la sua vita. Avrebbe potuto lottare per loro ma non ne ha trovato la forza, perché?

