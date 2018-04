BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Diretta: ospite Suor Cristina. Ripescaggio e eliminati (28 Aprile)

Ballando con le stelle 2018 torna in onda oggi, sabato 28 aprile, con la puntata dedicata al ripescaggio: quale coppia tornerà ufficialmente in gara? Suor Cristina ballerina per una notte.

28 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Ballando con le stelle - Milly Carlucci

Ballando con le stelle 2018 torna in onda oggi, sabato 28 aprile, con un appuntamento cruciale per i concorrenti. Alla finalissima del 28 maggio mancano poche puntate e, in quella odierna, le coppie già eliminate scopriranno chi sarà riammesso ufficialmente in gara. Milly Carlucci con Paolo Belli e la sua Big Band daranno vita ad una serata imperdibile nel corso della quale tutte le esibizioni saranno giudicate dalla giuria formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. A bordo campo, Sandro Mayer e Roberta Bruzzone commenteranno con schiettezza le performance dei concorrenti. Non mancheranno, poi, le incursioni ballerine di Robozao.

IL RIPESCAGGIO

La nuova puntata di Ballando con le stelle 2018 sarà all’insegna del ripescaggio. Attraverso una serie di sfide dirette, una coppia sarà ufficialmente riammessa in gara e potrà tentare di conquistare un posto nella finalissima anche se la concorrenza è davvero agguerrita. Le coppie che si sfideranno sono: Amedeo Minghi e Samanta Togni vs Eleonora Giorgi e Samuel Peron; Don Diamont e Hanna Karttunnen vs Massimiliano Morra e Sara Di Vaira; Stefania Rocca e Marcello Nuzio vs Cristina Ich e Luca Favilla. Solo una di queste coppie si unirà ai semifinalisti del 5 maggio. Le coppie ufficialmente ancora in gara sono Akash Kumar e Veera Kinnunen; Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale; Cesare Bocci e Alessandra Tripoli; Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro e Stefano Oradei; Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro; Giaro Giarratana e Lucrezia Lando.

BALLANDO CON LE STELLE 2018: SUOR CRISTINA BALLERINA PER UNA NOTTE

Dopo Robozao, Silvan, Anastacia, Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, Al Bano e Romina Power, Gabriel Garko e Terence Hill, la ballerina per una notte della nuova puntata di Ballando con le stelle 2018 sarà Suor Cristina. Dopo aver vinto The Voice of Italy, Suor Cristina ha continuato a portare avanti la sua passione per la musica senza abbandonare il suo cammino spirituale. E’ da poco uscito il suo nuovo album “Felice” e questa sera si cimenterà anche nel ballo imparando in poche ore una coreografia che dovrà poi eseguire sulla pista dell’Auditorium del Foro Italico della Rai. Al termine della performance, Sandro Mayer assegnerà un voto a Suor Cristina che porterà a casa un tesoretto che sarà poi assegnato ad una delle coppie in gara.

BALLANDO ON THE ROAD

Continua il torneo di Ballando on the road dedicato alla gente comune con la passione per la danza. I migliori talenti selezionati durante il tour “Ballando on the road” nelle varie regioni italiane che si esibiscono su Raiuno. Questa sera si esibiranno la coppia formata da Jacopo e Linda Tavana, da Villa Carcina in provincia di Brescia contro la giovane Sara Verrocchio da Montesilvano, Pescara. Il ballo, dunque, sarà il protagonista di tutta la nuova puntata del programma di Milly Carlucci che continua a dare del filo da torcere a Maria De Filippi. Con il ripescaggio, la presenza di Suor Cristina e il torneo di Ballando on the road, Milly Carlucci porterà a casa la vittoria agli ascolti?

