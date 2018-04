Beautiful/ Anticipazioni: Sheila minaccia James ma non convince Brooke, intanto Liam…

Beautiful, anticipazioni e trame del 28 aprile 2018: Sheila è in perfetta forma ma dopo la visita del dottore lo minaccia per restare ancora da Eric, intanto Liam parla con la moglie...

28 aprile 2018 Valentina Gambino

Beautiful, anticipazioni 28 aprile

Cosa accadrà agli amici di Beautiful? La telenovela americana torna puntuale anche nel primo pomeriggio di oggi, sabato 28 aprile 2018. Subito dopo il TG5 dell’ora di pranzo, Brooke, Ridge, Eric e compagnia bella, attendono con ansia il pubblico per raccontare nuove ed emozionanti dinamiche. Eccovi di seguito, la trama e le anticipazioni della telenovela, non prima di un breve quanto esaustivo riassunto. Sheila ha finto di essere ancora malata per rimanere a casa di Eric e potere trattenersi vicino all’ex marito. Nel frattempo ha anche ribadito a James che se non continuerà a mentire sul suo corrente stato di salute, distruggerà in un attimo la sua lunga e prestigiosa carriera da medico. Intanto Brooke che non si fida di Sheila, ha chiesto al dottore di sapere tutta la verità su questa particolare questione: cosa accadrà? Per poterlo scoprire vi consigliamo di non perdervi l’appuntamento di oggi che riaprirà i battenti concentrandosi anche su questa situazione.

Beautiful, i dubbi di Eric Forrester

Cosa accadrà nella puntata di Beautiful in onda oggi, sabato 28 aprile 2018? Scopriamolo con le anticipazioni. Eric Forrester non è assolutamente convinto della buona fede di Sheila e così ne studia da vicino tutte le mosse. Dopo essere stata visitata dal dottore, l’uomo la trova in perfetta salute ma lei lo ricatta: se non dirà che deve ancora riposare, farà in modo di distruggere la sua carriera da medico. James quindi, non prevedendo una cosa simile, sarà costretto ad assecondare la donna. Anche Brooke appare molto dubbiosa e chiede al medico altri dettagli sullo stato di salute dell’ex moglie di Eric. James dirà finalmente la verità oppure ha troppa paura di Sheila? Liam appare in disaccordo con Steffy sulla bugia messa in piedi dal padre per quanto riguarda lo stato di salute di Caroline. L’uomo asseconda la moglie e non dice nulla a Thomas mentre vorrebbe anche aiutare Sally. Katie e Wyatt diventano sempre più intimi anche se hanno molta paura che la loro relazione venga scoperta.

