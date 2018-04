Biondo ed Emma Muscat/ Amici 2018, dalle coccole al duetto sul palco del serale

Biondo ed Emma Muscat ad Amici 2018 hanno finalmente occasione di duettare insieme sulle note di "Someone like You" di Adele, cosa riusciranno a fare nel nuovo serale?

28 aprile 2018 Redazione

Biondo ed Emma Muscat

Biondo ed Emma Muscat continuano a regalare momenti importanti e dolci ai loro fan. I due si sono ritrovati insieme nella casetta dei bianchi dopo la richiesta di Daniele e da allora non si sono più lasciati. Il serale di Amici 2018 arriva al giro di boa ma sembra proprio che i due non rischiano di essere eliminati o di venire fermati alla prima fase e questo vuol dire che stasera li vedremo duettare insieme, finalmente. Nei giorni scorsi le polemiche non sono mancate visto che la produzione ha scelto per ben due volte di far duettare Irama con Emma e non Biondo. Il sogno dei due fidanzati finalmente si è avverato e proprio durante il pomeridiano dei giorni scorsi, la produzione ha annunciato ai due in casetta che avranno modo di duettare sulle note di "Someone like You" di Adele con Biondo che avrà l'occasione di scrivere delle barre e, quindi, la sua parte. Come andrà l'esibizione e uno dei due riuscirà davvero ad accedere alla terza fase?

BIONDO ED EMMA MUSCAT: COPPIA ANCHE NEL CANTO

Biondo ed Emma continuano ad essere osservati a vista quasi in stile Grande Fratello. La coppia ha avuto modo di vivere sotto lo stesso tetto e questo ha aiutato, e non poco, il rapper che non sta attraversando un momento molto facile. A causa di una serie di polemiche per via di Heather Parisi e tutto quello che è successo, Biondo non riesce a farsi comprendere. Carlo di Francesco non capisce la sua musica e la Parisi non vede in lui il carisma tanto sbandierato da Simona Ventura. Anche Emma Muscat ha detto la sua nella casetta perché non riesce davvero a capire cosa fare per aiutarlo a far comprendere la sua musica. Lui non fa di certo canzoni e bel canto ma si occupa di un genere nuovo e di tendenza che proprio loro, in quanto artisti, dovrebbero capire. Cosa succederà questa sera alla coppia tra duetti e possibili eliminazioni?

© Riproduzione Riservata.