CODICE GENESI/ Su Rai Movie il film con Denzel Washington (oggi, 28 aprile 2018)

Codice Genesi, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 28 aprile 2018. Nel cast: Denzel Washington, Mila Kunis e Jennifer Beals, alla regia i fratelli Hughes. Il dettaglio della trama.

28 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ANCHE MILA KUNIS

Il film Codice Genesi va in onda su Rai Movie oggi, sabato 28 aprile 2018, alle ore 21.10. Una pellicola post apocalittica più amata degli ultimi anni, un capolavoro del cinema hollywoodiano interpretato dall'attore premio Oscar Denzel Washington. Un concentrato di azione e fantasy che ha appassionato milioni di fan in giro per il mondo e che torna spesso in tv. Alla regia troviamo una delle coppie di registi più amati nel mondo di Hollywood, ovvero i fratelli Hughes (Albert e Allen). Celebre la loro rappresentazione cinematografica della storia di Jack lo Squartatore nel film a La vera storia di Jack lo squartatore, tornano al cinema nel 2018 con Alpha - Un'amicizia forte come la vita. Altri interpreti presenti nel cast di Codice Genesi, oltre a Denzel Washigton, sono Mila Kunis, Jennifer Beals, Tom Weis e Frances de la Tour. Lemusiche del film soo state curate da Atticus Ross, compositore britannico che ha composto le colonne sonore di film come Punto di non ritorno - Before the Flood, Codice 999, Millennium - Uomini che odiano le donne e The social network. Ma vediamo insime la trama del film nel dettaglio.

CODICE GENESI, LA TRAMA DEL FILM

In un futuro post apocalittico, Eli vaga per gli Stati Uniti con l'intento di portare a termine un importantissima missione. Nel suo vagare finisce per imbattersi nella roccaforte eretta da Carnagie, un uomo crudele e potente che aspira ad espandere i territori sotto il suo controllo per mezzo di un antico libro che incarnerebbe il potere supremo. Il libro che cerca Carnegie altro non è che la Bibbia, uno dei pochi manufatti rimasti in vita della civiltà esistente prima dell'apocalisse nucleare. Proprio Eli ha il compito di consegnare la copia in braille della Bibbia ad un gruppo di monaci amanuensi intenzionati a trascrivere e conservare tutto il sapere umano per trasmetterlo alle generazioni future. Quando Carnegie scopre che l'uomo misterioso appena approdato nella sua città trasporta il libro che tanto desidera, farà di tutto per impadronirsene. Riuscirà Eli a portare a termine la sua missione?

