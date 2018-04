Emma Marrone/ Torna da Maria De Filippi dopo il successo in Giappone (Amici 2018)

Emma Marrone, la cantante salentina torna da Maria De Filippi dove è stata lanciata dopo il grandissimo successo in Giappone per il suo tour musicale. (Amici 2018)

Emma Marrone, Amici

Emma Marrone continua il suo successo nel suolo giapponese, dove la cantante salentina si è esibita in queste ultime settimane. I fan del Sol Levante adorano la salentina, le sue canzoni e la sua anima frizzante, tanto da averla voluta con forza per Italia, Amore mio! 2018, la terza edizione della kermesse giapponese dedicata ai cantanti del nostro Paese. Il percorso di Emma Marrone in Italia non è comunque finito: l'artista sarà ad Amici 17 in occasione del serale di sabato, 28 aprile 2018. Un ritorno alle origini ed un legame che la cantante non può di certo dimenticare. In occasione del suo ritorno, potrà dedicarsi ad un duetto con la squadra bianca. Il colore del suo cuore, che in passato ha seguito come coach, ritornerà al centro di uno dei momenti televisivi più attesi dai fan del talent musicale. I ragazzi intanto hanno accolto con grande entusiasmo la notizia, anche se ritrovarsi al fianco della Marrone rappresenta per loro anche un momento pauroso. Il sassolino dalla scarpa verrà tolto in tempo record: la Brown si esibirà al fianco dei ragazzi della squadra bianca all'inizio della puntata serale.

IL LIVE DI ACIREALE TRA I PIÙ ATTESI

Il live di Acireale è fra i più attesi dai fan siciliani di Emma Marrone. Lo scorso mercoledì la cantante si esibita a Las Vegas in esclusiva, grazie al Billboard Latin Music Week, ed ora si prepara a rientrare in Italia per proseguire con gli appuntamenti già presenti nella sua agenda musicale. Essere qui Tour continua a raccogliere migliaia e migliaia di Bestie, i fan più accaniti della Marrone, che potranno vederla sul palcoscenico a partire dal prossimo 16 maggio. La Sicilia intanto è già in fibrillazione, soprattutto perché l'artista salentina salirà sul palco del Pal'Art Hitel per un'unica data. Appuntamento per il 26 maggio quindi, per ascoltare gli inediti presenti nel sesto album della Marrone ed ammirare le sue ultime maturità musicali. Sono trascorsi infatti due anni dall'ultimo disco della cantante, dal titolo Adesso, e come anticipato nelle interviste per la presentazione del suo nuovo lavoro, la stessa Marrone ha voluto rivoluzionare sound e vocalità grazie ai ritmi internazionali. Nel frattempo, la cantante ha condiviso con i followers di Facebook il video della sua esibizione a Las Vegas, dove si è esibita con alcuni dei suoi ultimi brani ed alcune note hit. Voce graffiante e acuto inconfondibile, la salentina ha già dimostrato con questa sua nuova avventura di voler ampliare i confini della sua carriera verso lo scenario estero.

