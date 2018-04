Ermal Meta/ Dall'addio a Silvia Notargiacomo alle polemiche contro Biondo (Amici 2018)

Ermal Meta Amici 2018 pronto ad abbassare i toni su Biondo e la sua musica? Una settimana movimentata per lui dall'addio a Silvia Notargiacomo al prossimo Eurovision Song Contest

28 aprile 2018 Hedda Hopper

Ermal Meta è sicuramente uno dei protagonisti del serale di Amici 2018. Il cantante, dopo il successo al Festival di Sanremo 2018 dal quale è uscito vincitore insieme a Moro, dopo una quasi espulsione, ha preso posto nella commissione esterna di Amici 17 per giudicare i ragazzi e dire la loro sulle esibizioni nella famosa terza fase in cui conosciamo, di sabato in sabato, il nome del vincitore e dell'eliminato della serata. Il serale si scalda soprattutto quando è Biondo a scendere in campo. Ermal Meta sembra molto rapito da Einar e Irama, due interpreti profondi e discreti, ma non dal rapper dei bianchi che continua a deluderlo per la sua mancanza di tecnica, di musicalità e di profondità dei suoi testi. Le sue canzoni sembrano quasi filastrocche che possano piacere a tutti perché orecchiabili ma poco altro. Di sabato in sabato le polemiche non si placano e spesso Meta ha preso le parti di Heather Parisi contro Biondo, quasta sera cambierà qualcosa dopo le sue nuove esibizioni e il duetto con Emma Muscat sulle note di Someone Like You di Adele?

ERMAL META STORIA FINITA CON LA FIDANZATA SILVIA NOTARGIACOMO

Quella passata è stata una settimana un po' burrascosa per Ermal Meta e non solo per via di tutto quello che è successo con Biondo durante l'ultimo serale e poi sui social, ma anche per la sua vita privata. Proprio nei giorni scorsi è arrivata la notizia ufficiale della fine della sua storia con Silvia Notargiacomo, la sua storica fidanzata. I due sono arrivati al capolinea dopo ben dieci anni insieme anche se nessuno dei due ha voluto rivelare i motivi di questa rottura. La nota speaker radiofonica non ha commentato l'annuncio ufficiale del cantante ma molti sono convinti che proprio il successo post Festival di Sanremo. Proprio all'epoca si era parlato molto della vita privata sulla quale il cantante aveva sempre tenuto il riserbo e alcuni avevano addirittura avanzato l'ipotesi che Meta fosse gay e che proprio Moro fosse il suo segreto amante. Lo stesso cantante ha sottolineato la sua eterosessualità senza per questo dire mai niente contro gli omosessuali. Quale sarà il futuro della sua vita privata?

ERMAL META PRESTO ASSENTE AD AMICI 2018, PERCHE'?

Ermal Meta ancora protagonisti ad Amici 17? Per fortuna di Biondo e dei suoi fan, semmai il rapper avrà la possibilità di rimanere nella scuola, il cantante presto sarà assente e lascerà vacante la sua poltrona nel serale del programma. Come già annunciato dalla stessa Maria De Filippi, Ermal Meta sarà sostituito quando sarà assente per via dell'Eurovision Song Contest la cui finale è prevista proprio per sabato 12 maggio in "concorrenza" con il programma di Maria De Filippi. Ermal Meta vi prenderà parte con Fabrizio Moro proprio sulle note della canzone che ha vinto lo scorso Festival di Sanremo 2018. Chi prenderà il suo posto a quel punto? La conduttrice ha già annunciato che il suo posto sarà occupato da qualche ma solo per coprire questa assenza e non certo per tutta la seconda e ultima parte della fase serale.

