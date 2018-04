FRANCISCO PORCELLA E ANASTASIA KUZMINA/ Riuscirà ad esibirsi senza il tutore? (Ballando con le stelle 2018)

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina si esibiranno nella puntata di Ballando con le stelle di questa sera: riusciranno a dare vita ad un performance completa?

28 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina scenderanno in pista questa sera a Ballando con le stelle per mettersi alla prova in una nuova danza. La scorsa settimana la giuria è stata ancora comprensiva con loro, pur facendo notare come le coreografie non siano state portate a termine come dovuto a causa del tutore alla spalla dello sportivo. Come noto, il surfista è stato vittima di un infortunio alla spalla mentre si dedicata allo snowboard e, nonostante il dolore, ha continuato la sua avventura nel programma condotto da Milly Carlucci. La conferma di come giudici e pubblico comincino ad essere insofferenti per questa situazione è arrivata già durante lo scontro con Akash Kumar: il televoto ha premiato proprio quest'ultimo, che ha potuto portare a termine la coreografia a differenza da quanto accaduto per Porcella e Anastasia Kuzmina. E anche la bachata successiva non è stata molto apprezzata.

LE CRITICHE DI SELVAGGIA LUCARELLI

La prova di Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina dello scorso sabato a Ballando con le stelle ha ottenuto un punteggio positivo da parte della giuria anche se qualche critica non è mancata. Voto 9 per Guillermo Mariotto che ha ritenuto la bachata della coppia molto elegante. Voto 8 per Carolyn Smith mentre Ivan Zazzaroni e Fabio Canino si sono fermati al 7. La più severa è stata Selvaggia Lucarelli, che si è fermata ad un 6, affermando di essere stanca di non giudicare la coppia come vorrebbe. La giornalista infatti ha rivelato di doverlo giudicare sempre a metà a causa dell'uso del tutore, causato da un infortunio avvenuto sullo snowboard (e non all'interno del programma). Comunque sia, Francisco e Anastasia sono riusciti a conquistare 37 punti che hanno permesso loro di evitare lo spareggio, continuando l'avventura nel programma di Rai 1. Riusciranno a riconfermare tale risultato anche al termine della puntata di questa sera?

IL RAPPORTO CON ANASTASIA KUZMINA

Nella puntata di Ballando con le stelle dello scorso sabato, Francisco Porcella è finito sotto accusa da Selvaggia Lucarelli secondo il quale lo sportivo ha avuto poca cura di sé. Pronto a difenderlo non c'era solo Milly Carlucci, che ha confermato come "ha le spalle grosse, la clavicola è in via di guarigine". Anche la compagna di ballo di Porcella è balzata il suo soccorso, suscitando l'interesse e la curiosità della giuria. Fin dall'inizio della collaborazione artistica tra Francisca e Anastasia Kuzmina, le voci di un possibile flirt tra loro non sono mancate. La coppia ha comunque sempre negato l'evidenza, limitandosi a precisare che l'affinità è legata al solo programma di Rai 1. Lo stesso surfista qualche settimana fa aveva ammesso: "Ho una maestra eccezionale, molto paziente con me che sono a digiuno di ballo È severa, metodica ma anche flessibile e incoraggiante quando le chiedo di inserire una delle miei acrobazie nella coreografia. Non mi molla un attimo e mi fa ripetere gli esercizi fino alla nausea quando sbaglio qualche passo o non lo eseguo con la scioltezza che lei mi richiede".

