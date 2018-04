Fedez e J-Ax, "Italiana"/ Il nuovo singolo sarà il tormentone dell'estate? (Amici 2018)

Fedez con J-Ax questa sera sarà fra gli ospiti del serale di Amici. Ecco tutte le news sul rapper, da poco rientrato in Italia dopo la nascita del suo piccolo Leone.

28 aprile 2018

Fedez (Instagram)

Fra i tanti ospiti che questa sera raggiungeranno serale di Amici ci sarà anche Fedez, che raggiungerà il noto talent di Maria De Filippi per il quarto attesissimo appuntamento della stagione. Il rapper, che ha raggiunto l'Italia nelle ultime ore dopo la permanenza a Los Angeles legata alla nascita di suo figlio Leone, avrà la possibilità di esibirsi sul palco del fortunato organigramma del sabato sera di Canale 5, dove avrà inoltre la possibilità di parlare ai ragazzi in corsa alla finale e presentare il suo nuovo singolo in coppia con J-Ax. Il rapper, infatti, ha recentemente annunciato con un post sui social l'imminente uscita del nuovo progetto che lo affianca ancora una volta al suo partner musicale, il brano dal titolo "Italiana" che ha già l'aria di essere il nuovo tormentone della stagione estiva. Per ascoltare il singolo dei due rapper, però, i loro fan dovranno ancora attendere il 4 maggio, la data ufficiale nella quale il brano sarà pubblicato sulle principali piattaforme.

IL RAPPER DICE "ADDIO" A J-AX

In seguito a una lunga permanenza in quel di Los Angeles, dove lo scorso 20 marzo è nato il suo primo figlio Leone, Fedez è tornato in Italia e questa sera sarà fra gli ospiti del Serale di Amici. Ad annunciare il suo ritorno, negli ultimi giorni, era statolo stesso rapper, che condividendo un post sul suo profilo ufficiale di Instagram ha anticipato che a breve avrebbe lasciato la città californiana per fare ritorno in patria. "L’Italia manca tantissimo ma per fortuna tra poco si torna a casa", si legge in un messaggio che il rapper ha condiviso lo scorso 25 aprile. Fra i tanti appuntamenti che prossimamente vedranno Fedez protagonista, ci sarà anche il concerto in coppia con J-Ax previsto il prossimo 1 giugno a San Siro, uno spettacolo musicale imperdibile dal titolo "La finale" con il quale due rapper saluteranno il loro pubblico scrivendo la parola fine alla loro fortunata collaborazione. I più nostalgici, però, potranno consolarsi con il singolo Italiana, brano in uscita il prossimo 4 maggio che si candida a diventare ufficialmente il nuovo tormentone dell'estate.

