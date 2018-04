GUILLERMO MARIOTTO / La sua provocazione verrà accolta da Giovanni Ciacci? (Ballando con le stelle 2018)

Il giudice di Ballando con le stelle Guillermo Mariotto ha lanciato una nuova provocazione a Giovanni Ciacci: si esibirà in una rumba insieme a Raimundo Todaro?

28 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Guillermo Mariotto

Guillermo Mariotto siederà questa sera sul bancone della giuria di Ballando con le stelle, al fianco dei colleghi Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. La scorsa settimana Mariotto ha riservato giudizi abbastanza severi nei confronti dei concorrenti, scatenando diversi fischi tra il pubblico presente in studio. A restarne vittima è stato soprattutto Giovanni Ciacci, dopo la sua performance insieme a Giovanni Todaro in un Quick Step. Lo stilista, che non ha mai mostrato grandi apprezzamenti nei confronti della coppia, ha assegnato loro un 8, ben al di sotto degli altri 10 che sono stati dati dagli altri colleghi. E non è mancata l'ennesima provocazione, dovuta alla danza assolutamente priva di sensualità dei due ballerini. Mariotto ha fatto notare che Ciacci e Todaro ballano allo stesso modo ogni weekend ma che lui vorrebbe vederli in altro, qualcosa di più sensuale per capire il risultato di una performance tra due uomini.

LA PROVOCAZIONE A GIOVANNI CIACCI

Lo scontro tra Giovanni Ciacci e Guillermo Mariotto è stato uno dei momenti più dibattuti dell'ultima puntata di Ballando con le stelle. Il giudice ha infatti lanciato una provocazione al concorrente, dicendogli che questa sera vorrebbe vederlo in qualcosa di diverso e che gli faccia provare maggiori emozioni. Gli ha proposto una rumba, da lui ritenuta "una danza propiziatoria della fecondità". Parole alle quali Todaro ha deciso di rispondere, confessando: "Se non si emoziona con una persona che fino a tre mesi fa era 130 kg e ora balla come una libellula, ha problemi". Mentre Ciacci ha tranquillizzato gli animi: "Guillermo, quello che abbiamo fatto stasera tu non te ne sei neanche accorto... se non ti emoziona, pace! Ecchisenefrega!" Il botta e risposta tra il giudice e la coppia Ciacci - Todaro ha lanciato l'amo per il grande punto interrogativo della puntata di questa sera: vedremo davvero i due ballerini in una rumba?

LA SEVERITÀ DI MARIOTTO

Giovanni Ciacci non è stato l'unico concorrente ad essere criticato da Guillermo Mariotto nell'ultima puntata di Ballando con le stelle. Il giudice è apparso, infatti, particolarmente severo e pungente per tutta la durata della trasmissione. A farne le spese è stata Nathalie Guetta che, nel suo Paso Doble non certo entusiasmante (durante il quale è anche caduta a terra varie volte) ha ottenuto un rotondo zero dal giudice. Severo anche il suo punto di vista anche nei confronti di Akash Kumar che, nonostante un'esibizione particolarmente postivia, non è andato oltre ad un 6 in pagella. Lo stilista lo scorso sabato ha mantenuto un parere positivo nei confronti delle coppie che sembrano essere le sue preferite fin dall'inizio ovvero Gessica Notaro e Stefano Oradei (con il solito 10), oltre che Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina che, nonostante l'uso del tutore alla spalla, hanno conquistato un 9.

