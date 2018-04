Gessica Notaro e Stefano Oradei/ La coppia mostra i primi segni di cedimento? (Ballando con le stelle 2018)

Gessica Notaro e Stefano Oradei sono la coppia più talentuosa di Ballando con le stelle: il loro positivo percorso subirà una battuta d'arresto questa sera?

Gessica Notaro e Stefano Oradei

Gessica Notaro e Stefano Oradei sono considerati fin dall'inizio la coppia favorita per la vittoria a Ballando con le stelle 2018. Lei ha messo in mostra un innegabile talento, che in varie occasioni è riuscito a farle ottenere un ottimo punteggio dalla giuria presente in studio. Eppure la scorsa puntata ha mostrato Gessica decisamente sotto tono: nello scontro iniziale con Giaro Giarratana e Lucrezia Lando, è stata proprio quest'ultima coppia ad avere la meglio e, a differenza delle aspettative, il pubblico da casa non ha ribaltato tale decisione. Meglio sono andate le cose nella seconda performance della serata nella quale la coppia si esibita sulle note di Adesso Tu di Eros Ramazzotti ottenendo importanti riconoscimenti: i giudici Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto le hanno infatti assegnato un rotondo 10 mentre Selvaggia Lucarelli si è fermata ad un 8. Il tutto ha portato ad un giudizio complessivo di 48 punti.

LO SFOGO DI GESSICA NOTARO

Prima dell'esibizione di Gessica Notaro e Stefano Oradei dello scorso sabato, la regia ha mandato in onda lo sfogo della ballerina. Credendo che il pezzo sul quale esercitarsi fosse 'Non mi avete fatto niente' di Ermal Meta e Fabrizio Moro (vincitore del Festival di Sanremo 2018), Gessica ha affermato: "Non mi avete fatto niente: beh, diamine, cambiatela! Non è vero che non mi hanno fatto niente! Guarda qua! Poi mi sento dire anche che parlo sempre della stessa cosa e che faccio la vittima... Mi hanno fatto, mi hanno portato quasi alla morte, poi mi sono svegliata e gli ho fatto un c**o così... Ma questa canzone mi innervosisce, ma poi non voglio fare la parte della bambina viziata. Io sono in tv e sento una responsabilità enorme. Quello che sta succedendo mi fa un fegato così... qui non posso parlare, a casa non posso sfogare tutto il nervoso che c'ho dentro..." Parole alle quali Milly Carlucci ha aggiunto dopo l'esibizione: "Gessica ci ha detto una cosa che non sospettavamo, pensavamo fosse andata più avanti, ci sono cose che non puoi rimuovere..."

L'AMICIZIA PER CESARE BOCCI

Gessica Notaro e Stefano Oradei si esibiranno questa sera a Ballando con le stelle, per cercare di conquistare un posto in semifinale. L'ultima esibizione, che ha ottenuto un ottimo punteggio da parte della giuria, ha comunque fatto fermare la coppia a metà classifica, con i primi evidenti segni di cedimento. Ma per la Notaro continua la battaglia in difesa delle donne. Lei stessa lo ha confermato la scorsa settimana, precisando il proprio desiderio di andare avanti nonostante: "Arrivano ancora delle minacce dalle stalker delle donne che sto cercando di aiutare. Vado avanti però, per fermarmi mi devono ammazzare". L'avventura nel programma di Rai 1 rappresenta il modo migliore per andare avanti anche grazie all'affetto delle persone che ha incontrato e che le sono diventate amiche. È questo il caso di Cesare Bocci: "La fortuna è che ho trovato degli amici veri, soprattutto con Cesare che è diventato un bel punto di riferimento per me..."

