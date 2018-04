Gessica Notaro e Stefano Oradei / Sandro Mayer, polemiche sul mancato tesoretto (Ballando con le Stelle 2018)

Gessica Notaro e Stefano Oradei: quinti in classifica con i loro 48 punti, i due ballerini di Ballando con le Stelle 2018 ripartono questa sera con la nuova sfida...

28 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Gessica Notaro e Stefano Oradei

Grande successo, nell'ultima puntata di Ballando con le stelle 2018, per Gessica Notaro e Stefano Oradei, che per il loro paso doble sulle note di "Adesso tu" sono riusciti a ottenere un punteggio fra i più alti di questa stagione. La nota miss, infatti, ha conquistato i preziosissimi dieci di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, che sommati all'8 di Selvaggia Lucarelli le ha permesso di totalizzare il risultato di 48 punti. Per Mariotto, in particolare "diventa sempre più complicato", dal momento che Gessica Notaro "non sembra neanche più una concorrente"; per Fabio Canino, invece, i due ballerini "sono partiti facendo cose eclatanti, esagerati forti", mentre adesso "fanno i balli in maniera molto più curata. (...) sono perfetti, impeccabili". La concorrente e il suo coach, però, hanno ammesso che c'è ancora tanto da fare e molto su cui lavorare, soprattutto dal momento che gli avversari più temibili sono Francisco Porcella, Giaro Giarratana e Cesare Bocci.

LE POLEMICHE SULLA CLASSIFICA

Dopo aver conquistato un ottimo punteggio per il loro paso doble, per Gessica Notaro e Stefano Oradei non sono mancate le polemiche. La coppia, infatti, nelle prime fasi della puntata di Ballando con le stelle 2018 ha partecipato senza successo alle prove speciali previste per i concorrenti, ma ad avere la meglio in questa occasione sono stati Giaro Giarratana, Cesare Bocci, Giovanni Ciacci e Francesco Porcella, che grazie al voto congiunto di televoto e giuria sono riusciti a ottenere un bonus di 30 punti. La classifica della serata, di conseguenza, ha visto la Notaro alla quinta posizione nonostante la performance degna di nota, una posizione che è rimasta tale quando Sandro Mayer ha scelto di assegnare il tesoretto di 50 punti a Cesare Bocci. Unanime il coro di protesta della giuria, che avrebbe preferito veder assegnare quel preziosissimo bonus alla performance della talentuosa miss. Gessica Notaro si rifarà nella puntata di questa sera?

ANCORA MINACCE PER LA MISS

A Ballando con le stelle si è discusso ancora una volta del ferimento di Gessica Notaro, che continua a portare le cicatrici di ciò che le è accaduto non solo sul volto, ma anche sul cuore. A esaminare il suo attuale stato d'animo è stata in particolare Roberta Bruzzone, che dal parterre della pista di Ballando con le Stelle 2018 ha ammesso che "non è possibile pensare di rimuovere una cosa del genere" e "non sarà mai possibile rimuoverla completamente". Secondo la nota criminologa, inoltre, Gessica sembrerebbe avere "ancora motivi di preoccupazione", motivi che non le consentirebbero di venir "fuori dall'incubo", forse a causa di nuove minacce". Diverse volte, infatti, la concorrente di Ballando ha subito tentativi di aggressione da parte di persone a lei sconosciute, che hanno cercato di aggredirla per il messaggio che continua a diffondere sulla lotta alla violenza sulle donne. Lei, però, non ha intenzione di fermarsi, anche se questo proposito non le consente di vivere una vita normale: "Gessica sta vivendo un momento di notevole stress, non è bello vivere temendo che possa esserci una minaccia dietro ogni angolo", ha dichiarato di recente il suo avvocato Fiorenzo Alessi.

