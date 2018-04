Giaro Giarratana e Lucrezia Lando/ Hanno superato lo spareggio: si ripeteranno? (Ballando con le stelle 2018)

Giaro Giarratana e Lucrezia Lando hanno superato il ballottaggio nell'ultima puntata di Ballando con le stelle: riusciranno a ripetersi ai quarti di finale di stasera?

28 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Giaro Giarratana e Lucrezia Lando

Giaro Giarratana e Lucrezia Lando hanno rischiato l'eliminazione nel corso della puntata di Ballando con le stelle dello scorso sabato. La coppia è infatti finita al televoto, riuscendo ad avere la meglio su Massimiliano Morra e Cristina Ich con il 70% delle preferenze. Un dato che certo conferma il sostegno del pubblico ma che comunque non può far tirare un respiro di sollievo al blogger e alla maestra Lucrezia. La coppia, in verità, era partita bene grazie ad un primo scontro nel quale era riuscita ad avere la meglio niente meno che sulla fortissima squadra formata da Gessica Notaro e Stefano Oradei. La giuria aveva premiato proprio Giaro, giudizio confermato anche dal pubblico da casa che ha permesso alla coppia di conquistare gli ambitissimi punti del tesoretto. Successivamente, anche la loro rumba ha conquistato anche i più severi giudici...

Giaro Giarratana e Lucrezia Lando conquistano i giudici

Giaro Giarratana e Lucrezia Lando hanno impressionato i giudici dopo la loro rumba sulle note di 'Perfect', scatenando soprattutto l'entusiasmo di Guillermo Mariotto che ha assegnato loro niente meno che un 10. Più bassi i giudizi dei colleghi, che comunque hanno permesso alla coppia di conquistare un totale di 44 punti ai quali sono stati aggiunti i 30 della prima prova. Sul bancone, il discorso è passato anche all'innegabile affinità tra Giaro e Lucrezia. "Sembravano due che si piacciono", ha dichiarato Selvaggia Lucarelli dopo avere visto la coppia sdraiata su un prato fiorito, faticando quasi a rialzarsi. Ma alle domande relative alla tipologia del loro rapporto, Giarratana ha svicolato, nascondendosi dietro alla difficile comprensione linguistica: "Il mio privè è il mio privè", ha affermato anche se la Lucarelli non è sembrata affatto convinta dalle sue dichiarazioni, ridacchiando alle spalle del ballerino.

C'è del tenero con Lucrezia Lando?

La notizia è di quelle che continuano a rimbalzare da un social network all'altro anche dopo la puntata di Ballando con le stelle dello scorso sabato? Giaro Giarratana e Lucrezia Lando sono stati protagonisti di una rumba sensuale, che ha conquistato i giudici e ha fatto rinascere il sospetto di un loro possibile flirt a Selvaggia Lucarelli. Quest'ultima ha chiaramente chiesto al concorrente i dettagli sul loro rapporto, ma non ha ottenuto nessuna risposta degna di nota (Giaro si è nascosto dietro ai, non troppo veritieri, problemi linguistici). Il sospetto comunque non è nuovo tra i telespettatori del programma condotto da Milly Carlucci: fin dalle prime battute del talent show vip, infatti, l'affinita tra Giaro e Lucrezia è apparsa evidente, tanto che il settimanale Oggi li aveva pizzicati mentre tornavano a casa insieme dopo una serata trascorsa in un locale. Saranno loro la prossima coppia nata a Ballando con le stelle?

© Riproduzione Riservata.