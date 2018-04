Grande Fratello 2018/ Tutti contro Danilo, Veronica Satti furiosa: "Qua se non urli non hai carattere!"

Grande Fratello 2018, ancora tensioni nella Casa. Tutti contro Danilo Aquino e Veronica Satti sbotta: "Avete in bocca solo la parola falso, vero, forte debole: ma che gioco è?"

28 aprile 2018 Anna Montesano

Grande Fratello 2018

Non si allenta la tensione nella Casa del Grande Fratello 2018. Dopo il caos scatenato dalla lite tra Aida Nizar e Baye Dame e il conseguente comunicato della produzione, in Casa le polemiche continuano e hanno stavolta altri protagonisti. Uno dei personaggi che più nella casa infiamma gli animi è sicuramente Danilo Aquino. Il romano si è scontrato nelle ultime ore con Luigi Favoloso ma anche con Angelo, che non ha accettato il fatto che l'abbia definito "Senza carattere". Chi però proprio non ce l'ha fatta più a sopportare le sue frecciatine è stata Veronica Satti. Nervosa, la figlia di Bobby Solo ha avuto un durissimo sfogo in giardino, durante il quale ha risposto a chi la accusa di saper solo piangere e di essere "senza carattere".

GRANDE FRATELLO 2018: DURO SFOGO DI VERONICA SATTI

"Non è perché una sta zitta, è garbata ed educata vuol dire che non è forte, anzi, probabilmente è il contrario. - è sbottata Veronica, chiacchierando in giardino coi ragazzi - A me ste cose fanno male, mi vieni a dire debole che è come se io non esistessi nella Casa perchè sono buonista, ma buonista de che?". Lo sfogo della ragazza al Grande Fratello continua: "Avete in bocca solo la parola falso, vero, forte debole: ma che gioco è? Non è che se uno esprime un parere vuol dire che è vero e chi non lo esprime invece non è vero. Ma voi vivete fuori? Ce l'avete una vita? Se io non dico la mia non ho le palle? Ma perchè? Qua se non strilli sembra che non sei vero, ma a casa mia mi hanno insegnato l'educazione e ad interfacciarmi con garbo con le persone". Non manca un cenno a quanto accaduto lunedì, quando ha saputo delle parole di suo padre Bobby Solo: "Io qua sembra che piango piango, ma lunedì in diretta sono andata lì e ho affrontato una delle cose più difficili della mia vita".

