Heather Parisi vs Simona Ventura vs Biondo/ "È l'ultima volta che rispondo alle provocazioni" (Amici 2018)

Heather Parisi risponde alle parole di Simona Ventura con un video pubblicato su Instagram e promette di non rispondere più alle provocazioni (Amici 2018).

28 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Heather Parisi

Heather Parisi risponde con fermezza alle parole di Simona Ventura dando vita ad una guerra interna con la collega della commissione esterna di Amici 2018. L’americana e la conduttrice non hanno la stessa opinione sul talento del Biondo e, dopo essersi lanciate delle frecciatine in diretta, stanno continuando a farlo anche sui social. Nella scorsa puntata del serale, la Parisi, dopo aver puntato il dito contro Biondo accusandolo di aver barato usando l’autotune in una gara, ha svelato di aver ricevuto minacce sui social da parte dei fans del cantante della squadra bianca. Dopo le parole di Heather Parisi, la mamma di Biondo ha pubblicato una lettera con cui ha chiesto pubblicamente alla signora Parisi di chiedere scusa a suo figlio. Biondo, da parte sua, ha preso le distanze dalle minacce dei fans ribandendo, però, di non considerare giusto l’atteggiamento della Parisi nei suoi confronti.

LA LETTERA DELLA MAMMA DI BIONDO

Heather Parisi ha tirato fuori la sua insofferenza per le minacce che starebbe ricevendo sui social dai fans del Biondo solo per aver giudicato negativamente il suo talento. La mamma del Biondo, dopo essere rimasta in silenzio, ha deciso di replicare all’americana con una lettera. Tra le altre cose, la signora ha scritto: “Innanzi tutto le esprimo piena solidarietà riguardo la disgustosa aggressione verbale ricevuta da sua figlia” – ha scritto la mamma del Biondo che ha poi aggiunto – “L’aspetto più deplorevole nel suo comportamento è che lei abbia approfittato della posizione privilegiata di donna di spettacolo, nonché giudice della trasmissione, per esercitare in modo crudele e immotivato quell’attacco ad un ragazzo di 19 anni”, ha fatto sapere la signora Parisi che si è poi augurata di vedere un atteggiamento diverso nella Parisi.

LA NUOVA REPLICA DI HEATHER PARISI

Heather Parisi, dopo aver più volte affrontato l’argomento, ha deciso di chiudere la questione con un ultimo video pubblicato su Instagram. “Questa è l'ultima volta che rispondo alle provocazioni di chi cerca solo pubblicità calpestando il rispetto dei più elementari principi di etica e morale. La notizia del like è un fake e ne è stata fin da principio informata la produzione e la stessa Simona Ventura. Specularci sopra è inaccettabile”, ha fatto sapere la Parisi. La questione si chiuderà qui? Sicuramente, in diretta, Maria De Filippi tornerà sull’argomento. Ci sarà un nuovo capitolo di tutta la storia? Lo scopriremo nel quarto serale.

