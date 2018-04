IL PIANETA ROSSO/ Su Iris il film con Val Kilmer e Carrie-Anne Moss (oggi, 28 aprile 2018)

Il pianeta rosso, il film in onda su Iris oggi, sabato 28 aprile 2018. Nel cast: Val Kilmer, Carrie-Ann Moss, Benjamin Bratt, alla regia Antony Hoffman. La trama del film nel dettaglio

28 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST VAL KILMER

Il film Il pianeta rosso va in onda su Iris oggi, sabato 28 aprile 2018, alle ore 23.45. Una pellicoala d'azione e fantascienza con il titolo originale Red Planet che è stata realizzata nel 2000 dalla celebre casa cinematografica della Warner Bros con la regia di Antony Hoffman, il soggetto è stato scritto da Chuck Pfarrer con quest’ultimo che si è occupato anche della stesura della sceneggiatura. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Graeme Revell, i costumi di scena sono stati disegnati e realizzati da Owen Patterson mentre la fotografia è stata curata da Peter Suschitzky. Nel cast Val Kilmer, Carrie-Ann Moss, Benjamin Bratt, Tom Sizemore, Simon Baker e Terence Stamp. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

IL PIANETA ROSSO, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nel futuro con la Terra che nell’anno 2057 ha smesso di essere un pianeta ideale per l’uomo in quanto alcune risorse sono state praticamente esaurite non solo per l’incapacità dell’umanità di saperle gestire ma anche e soprattutto in ragione di un fenomeno di eccessivo sovraffollamento. Per ovviare a questo problema ed assicurare un futuro all’intera umanità, alcuni Governi hanno deciso di mettere in atto un ambizioso progetto che ha come obiettivo Marte. Gli studi effettuati hanno fatto emergere una certa difficoltà da parte dell’uomo non solo per l’aria rarefatta ma anche per un’assoluta mancanza di alcune risorse che permetterebbero di produrre cibo. Per cercare di cambiare l’ambiente di Marte sono state inviate nel corso degli anni tantissime sonde che hanno lanciato sul pianeta alcune alghe con lo scopo di migliorare l’area inserendo ossigeno e soprattutto rendendo l’ambiente naturale maggiormente ospitale. Tuttavia dagli ultimi dati sembra che nell’atmosfera di marte non ci sia più traccia di ossigeno viene inviata un’apposita missione con lo scopo di capire cosa sia successo delle alghe ed il perché si è smesso di produrre ossigeno. La missione vede la partecipazione di alcuni astronauti appositamente addestrati per lo scopo. Quello che loro troveranno su Marte sarà molto differente da quello che avevano sempre immaginato a partire dalle tante tempeste solari presenti e che praticamente distruggono la loro navicella. Inoltre, per loro grande sorpresa l’aria di Marte è respirabile. A questo punto dovranno cercare di capire perché siano scomparse le alghe e soprattutto trovare un modo per riuscire a ritornare sulla Terra per condividere la loro scoperta.

