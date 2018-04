ILARY BLASI COMPIE 37 ANNI / Foto, Compleanno a sorpresa a Capri insieme al marito Francesco Totti

Ilary Blasi festeggia 37 anni con una fuga d'amore insieme al marito Francesco Totti a Capri: qui l'ex capitano della Roma le ha preparato una festa a sorpresa.

28 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Ilary Blasi

Ilary Blasi compie 37 anni e per l'occasione ha deciso di trascorrere un weekend di vacanza in un posto caro a lei e il marito Francesco Totti. La località scelta è stata Capri, dove la coppia ieri è atterrata con un elicottero privato, nell'eliporto di Damecuta ad Anacapri. Successivamente, la conduttrice del Grande Fratello Vip 2 e l'ex capitano giallorosso si sono diretti al Grand Hotel Quisisana, da sempre una delle mete preferite nei loro viaggi. Per evitare di essere riconosciuta dai follwers, la Blasi si è nascosta nel carrelino elettrico nel quale vengono solitamente caricati i bagagli anche se, nonostante l'uso di occhiali neri e le tante precauzioni prese, la sua presenza non è passata inosservata. Meno attento alla privacy è stato invece il marito Francesco Totti, entrato in hotel dalla via principale, dove in molti lo hanno notato e chiesto di scattare foto poi pubblicati in vari profili social.

COMPLEANNO A CAPRI PER ILARY BLASI

Ilary Blasi ha deciso di festeggiare il suo 37esimo compleanno a Capri, insieme al marito Francesco Totti. Assenti, invece, i tre figli della coppia, rimasti a Roma. La coppia ha trascorso la serata di ieri in un locale dell'isola, allietata da canti e danze: bellissima in abito fucsia, con giacca in pelle, la conduttrice del Grande Fratello Vip 2 e non ha risparmiato foto ricordo ad alcuni fan presenti nello stesso ristorante per l'imperdibile occasione (clicca qui per vedere le foto). Dopo la cena al 'Ristorante Paolino Capri' e lo spostamento nell'altro locale 'Lido del Faro', i due hanno aspettato lo scoccare della mezzanotte (che sanciva l'inizio del 28 aprile, data del compleanno) alla 'Taverna anema e core', nella quale una band locale ha intonato i classici auguri di compleanno. È stato poi il momento del taglio della torta a sorpresa, accolto con emozione e un po' di imbarazzo dalla festeggiata.

