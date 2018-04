Il Segreto/ Anticipazioni: Hipolito preoccupato per Dolores, perderà il lume della ragione? (28 aprile)

Il Segreto, anticipazioni e trame di sabato 28 aprile 2018: Hipolito sempre più preoccupato per Dolores, perderà il lume della ragione dopo la richiesta di Pedro?

28 aprile 2018 Valentina Gambino

Il Segreto, anticipazioni 28 aprile

Grande attesa per le puntate conclusive de Il Segreto. Da lunedì infatti, gli amici di Puente Viejo saranno nuovamente alle prese con notevoli emozioni, colpi di scena e dolorose scelte. Come sempre, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, ancor prima dell’appuntamento di Verissimo, verranno trasmesse le nuove dinamiche della telenovela iberica che mai come in questo momento, sta interessando il pubblico da casa. Cosa è accaduto ieri sera con la lunga puntata del venerdì? Come ben sapete la giornata di venerdì è dedicata al doppio appuntamento, prima al pomeriggio e poi nel prime time. Lo sconforto e la tristezza di Dolores hanno appassionato il pubblico da casa. La donna infatti, non vuole far notare agli altri abitanti la sua sofferenza dopo la richiesta di Pedro. Il padre di Hipolito infatti, ha chiesto il divorzio tramite una missiva recapitata direttamente in negozio. La donna, proprio per non far soffrire anche il figlio, gli ha confidato che si trattava solo di uno scherzo. Dopo avere deciso di denunciare Saul per l’incendio, Julieta ha deciso di credere nella sua buonafede facendo pace con lui.

Il Segreto, Hipolito sempre più preoccupato per Dolores

Cosa accadrà durante le battute finali della settimana? Il Segreto infatti, oggi pomeriggio chiude un cerchio per poi riaprirlo direttamente lunedì, come sempre in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Vediamo di scoprire in seguito, tutte le anticipazioni sulla trama del nuovo episodio. Beatriz prosegue la relazione con Aquilino, nonostante il paese chiacchieri sempre di più. Hernando e Camila infatti, si troveranno a dovere fare i conti con i pettegolezzi dei paesani. Nel frattempo, Julieta è certa di poter tranquillizzare gli animi scossi dei poveri cittadini di Puente Viejo, chiedendo a Saul di convincere la perfida Donna Francisca a regalare loro la frutta che, altrimenti, imputridirebbe. Adela e Candela si impensieriscono molto per l'ingenuità della ragazza, mentre Hipolito ha timore per la serenità di Dolores dopo che quest'ultima ha ricevuto la richiesta di divorzio da Pedro, sembra non essere più la stessa.

