LA CONFESSIONE DI UN MARITO/ Su Rete 4 il film con JR Bourne (oggi, 28 aprile 2018)

La confessione di un marito, il film in onda su Rete Quattro oggi, sabato 28 aprile 2018. Nel cast: JR Bourne, Allien Gonino, alla regia Michelle Mover. Il dettaglio della trama.

28 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST ANCHE ALLIEN GONINO

Nella prima serata di questo sabato 28 aprile il palinsesto di Rete 4 ha in serbo per i propri appassionati telespettatori a partire dalle ore 21.15 la messa in onda del film La confessione di un marito (titolo originale The Preacher’s Sin). Si tratta di una pellicola prodotta nel 2015 per la regia di Michelle Mover la quale ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura in collaborazione con Kevin Dean. Le musiche sono state composte da Richard Bowers, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Bill St. John mentre il montaggio è stato eseguito da Jordan Jensen. Nel cast sono presenti tanti attori abbastanza noti anche al pubblico italiano come JR Bourne, Allien Gonino, Tara Spencer-Nairn e Tori Barban. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA CONFESSIONE DI UN MARITO, LA TRAMA DEL FILM

Evan è un uomo americano che sta ottenendo un enorme successo grazie alle sua qualità di predicatore. Infatti, facendo leva sulla propria dialettica e la capacità di convincere le persone delle proprie teorie, Evan porta avanti uno show televisivo di grande seguito ed inoltre è sempre in giro per il mondo per pubblicizzare e promuovere il libro che ha recentemente scritto. Evan nei propri discorsi alla tv e nel proprio libro parla di problematiche di natura sociale e psicologiche proponendo ai propri fan delle vincenti soluzioni. Anche la sua vita sentimentale può essere definita come felice in quanto ha sposato la donna che ama dalla quale ha avuto una figlia che tuttavia con il passare degli anni gli sta dando dei grattacapi non da poco conto. La sua vita diventa maggiormente incasinata quanto muore la propria cognata il che rende necessario accogliere sotto il proprio tetto la nipote 17enne che è senza dubbio una ragazza molto estroversa, pronta a cacciarsi puntualmente nei guai. Per Evan poco alla volta i problemi crescono sempre di più fino a diventar un vero e proprio macigno allorchè una sua relazione extraconiugale da alla luce uno splendido bambino. Per Evan la notizia da una parte è molto bella mentre dall’altra rischia di distruggere tutto quello che con tanta fatica ha costruito negli anni. Infatti, nel caso dovesse saltare fuori la verità sulle proprie inclinazioni private non solo sarebbe a rischio la solidità già abbastanza fragile della propria famiglia ma verrebbe pesantemente in discussione anche la sua credibilità con tutte le conseguenze del caso sul proprio lavoro. Per Evan è tempo di prendere delle scelte non propriamente semplici. Come si comporterà?

