LUPIN III E L’UOVO DI COLOMBO/ Su Italia 1 il film d'animazione di Shinichiro Watanabe (oggi, 28 aprile)

Lupin III e l’uovo di Colombo, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 28 aprile 2018. Nel cast i doppiatori: Roberto Del Giudice e Sandro Pellegrini. Il dettaglio.

28 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film d'animazione in seconda serata su Italia 1

ALLA REGIA SKIN'CHI WATANABE

Nella seconda serata televisiva di questo sabato 28 aprile 2018 viene trasmessa sulle frequenze di Italia 1 dalle ore 22.55 la pellicola di genere animazione Lupin III e l’uovo di Colmbo (titolo originale Rupan Sansei: ai no da capo – Fujiko’s Unlucky Days), diretto da Shinichiro Watanabe. Si tratta di un film d'animazione per la tv realizzato in Giappone nel 1999 che è l’undicesimo episodio della serie dedicata al personaggio del mondo dei fumetti giapponesi Lupin III. Il soggetto è stato scritto da Monkey Punch, la regia è stata affidata a Skin’chi Watanabe con le musiche di Yuji Ono e Takayushi Negishi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LUPIN III E L’UOVO DI COLOMBO, LA TRAMA DEL FILM

L’astuta Fujiko cerca di sfruttare, come al solito, la grande passione ed amore che Lupin ha nei suoi confronti per mettere le mani su un favoloso tesoro, noto con il nome di uovo di Colombo. La donna per essere certa di avere l’aiuto del ladro gentiluomo, decide di distruggere l’unico documento esistente sulla faccia della Terra dove si fa menzione del punto esatto dove questo tesoro è stato nascosto, soltanto però dopo averne memorizzato il contenuto. I due quindi si ritrovano a cena per parlare di affari anche se Lupin non si fa scappare l’occasione per fare una corte serrata alla donna. Tuttavia il loro romantico momento, se così vogliamo chiamarlo, viene interrotto da delle improvvise esplosioni. Qualcuno sta lanciando dei missili proprio sul rifugio del ladro. Si tratta del potente avventuriero Nazaldorf che è a sua volta sulle tracce dell’uovo di Colombo. Nazaldorf ha saputo dell’esistenza della mappa per trovarlo e soprattutto che essa sia in possesso di Fujiko. Non sapendo come fare, Lupin mette in atto uno dei suoi stratagemmi ma purtroppo nel corso della fuga perde il contatto con Fujiko. La donna prova a scappare alla caccia all’uomo messa in atto dall’avventuriero, rifugiandosi nella casa di Rosaria, una cacciatrice di tesori che vanta grande esperienza in questo campo e che per questo sembra essere la persona ideale con cui stringere un accordo. In effetti così accade, peccato che Fujiko per via della tensione e di una botta presa alla testa, perda completamente la memoria non arrivando a ricordare nulla circa la mappa e dello stesso Lupin. Toccherà dunque a quest’ultimo mettere in moto il suo straordinario cervello per riuscire a trovare l’uovo di Colombo mettendo fuori pista l’avido Nazaldorf.

© Riproduzione Riservata.