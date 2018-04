Lauren incontra la mamma Felicity ad Amici 17/ Video, sorpresa in diretta: la ballerina incredula e in lacrime

Lauren incontra la mamma Felicity ad Amici 17. Sorpresa per la ballerina della squadra Blu, che rivede la mamma, arrivata dall'America solo per abbracciarla

28 aprile 2018 Anna Montesano

Lauren Celentano, Amici 17

Momenti di grande emozione per Lauren nel corso della nuova diretta del serale di Amici 2018. La ballerina della squadra Blu si è esibita, per la sua prima prova, in un difficile tip tap che ha scaturito i grandi complimenti di Luca Tommassini che l'ha definita "fenomenale". Maria De Filippi ha poi chiamato Lauren al centro dello studio per una sorpresa: un video messaggio di sua mamma, Felicity, che dall'America ha voluto farle i suoi complimenti, dichiarandosi "Orgogliosa di avere una figlia come lei". Lauren è emozionatissima e si lascia andare alle lacrime, poi Maria le dice che non è finita qui e che deve rimanere al centro dello studio perchè per lei c'è un regalo.

LAUREN IN LACRIME PER LA MAMMA

"Ma non è il mio compleanno" scherza Lauren, prima di aprire, una dopo l'altra, una serie di scatole "matriosca" alla fine della quale ecco uscire un cuscino che è quello mostrato dalla madre nel video. "Questo è il cuscino che hai vinto alla fine di una gara quando avevi 10 anni" le ricorda la mamma. Lei è commossa ma quello che non si aspetta è che, solo pochi minuti dopo, ecco sua mamma scendere le scale di Amici e presentarsi di fronte ai suoi occhi. Lauren è incredula e abbraccia con forza la mamma, che rimarrà in studio a guardarla per tutta la serata.

