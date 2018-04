Louis Arthur Charles, è il terzo Royal Baby/ Nessun nome dalla famiglia Middleton per il terzo figlio di Kate

Il terzo figlio di Wiliam e Kate si chiama Louis Arthur Charles. Il Royal baby non porta alcun nome appartenente alla casa Middleton. Come mai? Ci penserà Pippa Middleton?

Louis Arthur Charles, terzo royal baby

Il giorno tanto agognato è arrivato: è stato finalmente scelto il nome del terzo royal baby, Louis Arthur Charles. L'account ufficiale di Kensington Palace su Twitter ha svelato il nome del terzo figlio di William e Kate. I giorni in più passati rispetto ai fratelli maggiori si sono resi necessari per lasciare tutto lo spazio possibile alle celebrazioni dell’Anzac Day, che ricorda i soldati australiani e neozelandesi morti in guerra. Tornando alla scelta definitiva del nome, se i primi due erano molto quotati sui bookmaker, il nome Louis non era fra le scelte più in vista. Louis era invece stato inserito tra i papabili dalle agenzie di scommesse britanniche nel 2015, quando nacque la principessa Charlotte, prima che si venisse a conoscenza del suo sesso. Nessun riferimento, invece, ai nomi di casa Middleton, come quello del padre di Kate, Michael Francis (Francis era anche il secondo nome della principessa Diana nella sua variante femminile, Frances). C’è però uno Stephen Charles Goldsmith, bisnonno materno della duchessa.

Un omaggio e uno "sgarro" da Kate e William?

Sarà Pippa Middleton, sorella della Duchessa e a quanto pare in attesa del primogenito, a proseguire le tradizioni di famiglia, o forse toccherà aspettare un quarto royal baby? Da sottolineare il fatto che il Regno Unito non ha mai avuto un re che si chiamasse così, a differenza della Francia che può vantare ben diciotto "Luigi" tra i suoi sovrani. Il nome scelto è anche un omaggio nei confronti di una persona molto cara alla famiglia reale inglese. Si chiamava così il conte di Mountbatten, ultimo viceré dell'impero anglo-indiano e zio materno del principe Filippo di Edimburgo, marito di Elisabetta II. Aveva fatto da padrino e mentore a Carlo ed aveva ricoperto anche il ruolo di viceré delle Indie. Fu ucciso nel 1979 in Irlanda del Nord in uno dei più gravi attentati dell'Ira. Il conte, oltre a svolgere il ruolo di confidente, incoraggiò Carlo a seguire le sue vere inclinazioni, insomma un uomo davvero speciale il conte di Mounbatten.

