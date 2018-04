MADAGASCAR 2/ Su Italia 1 il film d'animazione di Eric Darnell e Tom McGrath (oggi, 28 aprile 2018)

Madagascar 2, il film in onda su Italia Uno oggi, sabato 28 aprile 2018. Nel cast i doppiatori: Ben Stiller, Chris Rock, alla regia Eric Darnell e Tom McGrath. Il dettaglio.

28 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

ALLA REGIA ERIC DARNELL

Il film Madagascar 2 – Via dall’isola va in onda su Italia 1 oggi, sabato 28 aprile 2018, alle ore 21.15. Si tratta del seguito del primo fortunato capitolo di questa saga cinematografica prodotta dalla casa cinematografica Dreamworks Animation e distribuita in Italia dalla Universal Pictures. Questo film è uscito nelle sale nel 2008 con la regia di Eric Darnell e Tom McGrath, il soggetto è stato scritto da Ryan Gong mentre l’adattamento della sceneggiatura è frutto del lavoro degli stessi registi con il supporto di Etan Cohen. Le musiche sono state scritte da Hans Zimmer mentre della storyboard si sono occupati Gray Graham e Paul Fisher. Nella versione originale il doppiaggio ha visto in prima fila attori del calibro di Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer e Jada Pinkett Smith. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MADAGASCAR 2, LA TRAMA DEL FILM

La storia di Alex il leone originariamente conosciuto con il nome di Alakay ha avuto inizio circa quindici anni prima dell’attuale vicenda, in una riserva naturale del Kenya dove viveva assieme al proprio padre Zuba, il leone a capo di un nutrito branco, e alla propria madre Florira. Un giorno all’interno del suo branco il potente e malvagio leone Makunga decide di mettere in discussione la leadership dello stesso Zuba sfidandolo in un terribile duello durante il quale il giovane Alex si allontana dal gruppo andandosi a cacciare in brutto guaio ed ossia finendo preda dei bracconieri che lo catturano attraverso una delle tantissime trappole disseminate sul territorio. Alex fatto prigioniero quando era ancora giovanissimo si ritrova ad essere preso e venduto allo Zoo di Central Park dove per lui ha inizio una vita completamente differente, fatta di tante comodità con la sola impellenza di intrattenere il pubblico che ogni giorno lo veniva a vedere con alcuni saggi della sua forza. Tuttavia gli anni passati all’interno dello zoo, hanno comportato per Alex la perdita della memoria delle proprie origini e dei propri genitori. La storia riprende esattamente ad un anno di distanza da quanto Alex ed i propri amici di sempre assieme ai pinguini, si ritrovano naufragati in Madagascar. Un giorno però i pinguini riescono ad aggiustare un aereo fermo ormai da tempo su un albero dai Baubab. Andati tutti a bordo si mettono in viaggio per un breve itinerario che farà ritornare Alex nella propria tetta nativa in Kenya. Infatti, durante la perlustrazione della zona Alex si ritroverà a fronteggiare un leone che ha la sua stessa macchia sulla pelle, si tratta del padre Zuba. Una volta riabbracciato la sua famiglia per Alex ci sono nuove problematiche causate dalle macchinazioni del perfido Makunga ma non solo per un avventura quanto mai appassionante e divertente.

© Riproduzione Riservata.