MILLY CARLUCCI/ Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio prossimamente a Ballando con le Stelle 2018?

Milly Carlucci, Ballando con le stelle 2018: secondo alcuni rumors, sulla scia di Al Bano e Romina la nota conduttrice avrebbe recentemente invitato Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio...

28 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Milly Carlucci

Sono molte le coppie di vip che in questa edizione di Ballando con le Stelle si sono esibite sulla pista da ballo: da Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, fino ai chiacchieratissimi Al Bano e Romina Power, Milly Carlucci è riuscita a far ballare i protagonisti più amati - e chiacchierati - del gossip nostrano. Sull'onda del successo ottenuto dai dei due ex coniugi Carrisi, però, pare che la conduttrice abbia cercato di tentare un vero colpo corteggiando due amatissimi "ex" della musica italiana, che per tutta risposta, secondo quanto si apprende dalle prime indiscrezioni, avrebbero declinato l'invito con un secco no. Di chi stiamo parlando? Di Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, che così come si legge su Oggi in un articolo a firma Alberto Dandolo, negli ultimi giorni avrebbero ricevuto la proposta ufficiale proprio dalla conduttrice; la cantante, però pare abbia risposto con un "no gentile e categorico", ponendo fine ai sogni di gloria di Milly Carlucci e a quelli di chi spera di vedere la copia d'oro della musica italiana 2.0 ancora insieme.

LA CONDUTTRICE ANTICIPA I QUARTI DI FINALE E IL RIPESCAGGIO

Per Milly Carlucci quella che sta per concludersi è stata una settimana di prove e intenso lavoro, ma il risultato, così come si apprende dalle parole che ha condiviso sui social, sarà una puntata di Ballando con le Stelle 2018 assolutamente imperdibile. "Lunedì primo giorno di lavoro qui a Ballando con le stelle ed è anche la giornata che dà il via a una settimana piena di impegni", ha ammesso infatti Milly Carlucci in un video condiviso poche ore fa sul suo profilo ufficiale. Nelle sue parole, anche qualche piccola anticipazione sulla puntata in onda questa sera, che sarà testimone di una fase decisiva e sarà l'ultima occasione per gli eliminati di tornare ancora una volta in gara: "tutti quanti scalpitano, in modo particolare Amedeo Minghi e Massimiliano Morra, perché è stato l'ultimo eliminato, ma tutti quanti ci sperano: ci spera Cristina, ci spera Don Diamond, ci spera Stefania Rocca, ci spera Eleonora Giorgi. E poi - continua la conduttrice - ci sono i quarti di finale per il nostro cast, quelli che sono ancora in corsa". Chi la spunterà?

VINCERÀ LA GARA DEGLI ASCOLTI?

Milly Carlucci si prepara al nuovo appuntamento di Ballando con le stelle 2018, l'ottavo di questa attesissima stagione, con la carica che da sempre contraddistingue la sua conduzione. La regina del sabato sera di Rai Uno, nelle ultime due serata è stata al centro del dibattito a causa della competizione con Amici, che l'ha vista primeggiare nel confronto con la prima puntata del talent di Maria De Filippi e soccombere - ma per poco - nel corso del secondo appuntamento. Come se la caverà questa sera la bionda conduttrice di fronte alla scuderia della sua atavica rivale del sabato sera? Come già ampiamente anticipato dalla Carlucci, anche oggi il suo staff è all'opera per realizzare il miglior risultato di sempre, con performance di alto livello ed esibizioni in grado di superare - se possibile - quelle delle precedenti puntate. Assieme a lei, come sempre, anche il suo partner televisivo Paolo Belli, oltre alla giuria composta da Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Giullermo Mariotto.

© Riproduzione Riservata.