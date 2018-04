NCIS - LOS ANGELES 9/ Anticipazioni del 28 aprile 2018: la squadra sotto il ricatto degli hacker

NCIS - Los Angeles 9, anticipazioni del 28 aprile 2018, in prima Tv su Rai 2. Nell cerca di coinvolgere Mosley per le feste, il team deve vedersela con una minaccia.

NCIS - Los Angeles 9, in prima Tv assoluta su Rai 2

NCIS - LOS ANGELES 9, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, sabato 28 aprile 2018, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - Los Angeles 9, in prima Tv assoluta. Sarà il 11°, dal titolo "Luci e ombre". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: in una serata in un locale, una ragazza sconosciuta finge di essere ubriaca per poter uccidere gli avventori uomini presenti. Prima di uscire, rinchiude la barista in un frigorifero e fa esplodere il posto. Intanto, Deeks (Eric Christian Olsen) è preoccupato per via di una chiamata ricevuta dal partner della madre, con cui lo ha avvisato di un problema in corso. Sam (LL Cool J) e Callen (Chris O'Donnell) raggiungono invece la scena del crimine, dove trovano una spoletta di una granata termica e nessuna prova che possa identificare il killer. Eleonor (Paula Jai Parker) invece riferisce a Kensi (Daniela Ruah) e Hidoko (Andrea Bordeaux) che cosa è avvenuta la sera precedente, sottolineando che la sconosciuta ha chiamato i soccorsi subito dopo averla tramortita. Deeks viene informato in seguito da Guy (Tony Curtis Blondell) che nel borsello che gli è stato rubato dallo sconosciuto era presente anche il cellulare, dentro cui ci sono delle foto scottanti della madre dell'agente. Mentre Sam e Callen si trovano al centro di una sparatoria fra bande, Kensi e Hidoko trovano Jackson Horton (Bernardo De Paula), sospettato di aver rubato un forte quantitativo di armi l'anno precedente, all'interno di un furgone. Jackson rivela di essere stato colpito dalla stessa donna che stanno cercando e che la sconosciuta ha portato via alcune delle sue armi. Tutto fa pensare quindi che stia preparando un nuovo contatto, ma la sua identità rimane ancora oscura. Nell (Renée Felice Smith) scopre poi che uno degli ultimi criminali uccisi è un diplomatico brasiliano e Mosley (Nia Long) propone di incontrare il Console Generale Souza (Benny Nieves) per ottenere qualche informazione in più. Durante l'incontro, Souza rivela di aver ricevuto minacce di morte e che di recente è stato organizzato il suo omicidio. Deeks invece vede di nuovo Guy per comunicargli gli ultimi aggiornamenti e scopre che potrebbe essere legato alla madre da veri sentimenti. Eric (Barrett Foa) scopre nel frattempo che i sospetti di Souza sul suo ex braccio destro potrebbero essere reali e che la donna misteriosa potrebbe essere stata assoldata inizialmente dal criminale ucciso. La Mosley convince inoltre Souza a lasciare il Consolato perché pericoloso. L'auto di Sam e Callen viene però presa di mira dalla killer, armata di bazooka, ma Souza si trova già al sicuro. Dopo un breve inseguimento, Kensi viene atterrata dalla killer e le sfugge dopo averle rivelato che odia Souza per la cocaina che distribuisce nelle favelas. Si scopre però che la sconosciuta è Pietra Rey (Mariela Garriga) e che attribuisce a Souza la morte del padre, avvenuta quando aveva appena 13 anni. La situazione si complica quando Pietra minaccia la squadra di farla saltare con Souza: solo Kensi riuscirà a parlare con la ragazza ed a fermarla.

ANTICIPAZIONI DEL 28 APRILE 2018, EPISODIO 11 "LUCI E OMBRE"

E' tempo di Natale e come sempre Eric e Nell sono armati del loro spirito delle feste, pronti a coinvolgere tutta la squadra. Il problema più grande rimane la Mosley: Hidoko sa che la vice direttrice non approva alcun tipo di addobbo a tema. Sembra però che la donna sia furiosa per un altro problema in corso: gli hacker hanno preso possesso della rete elettrica e minacciano di oscurare l'intera città se non verrà pagato loro un riscatto di 20 milioni in bitcoin. Il DOD chiede alla squadra di trattare il caso come una minaccia terroristica, mentre Sam raggiunge il Westside Electric, la società che ha il controllo dell'area oscurata dai criminali. Al suo fianco Eric, l'unico in grado di sfruttare le falle del sistema per capire con chi hanno a che fare. Scopre infatti che qualcuno potrebbe aver agito dall'interno, mentre Kensi e Deeks sono rimasti bloccati nel traffico.

