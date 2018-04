Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale/ Quando la simpatia batte il talento (Ballando con le stelle 2018)

Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale tra simpatia e talento: la coppia, spesso criticata dai giudici, riuscirà ad accedere alla semifinale del programma?

28 aprile 2018

Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale

Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale non sono certo la coppia favorita per la vittoria finale a Ballando con le stelle. Il talento dell'attrice francese non è certo eclatante, eppure è arrivata fino alla semifinale del programma di Rai 1 senza grosse difficoltà. Riuscirà a riconfermarsi anche stasera? Sabato scorso, nonostante una fasciatura al ginocchio a causa di un infortunio, è riuscita ad avere la meglio su colleghi ben più talentuosi e non è neppure arrivata al ballottaggio. Persa la sfida iniziale contro gli inarrivabili Giovanni Ciacci e Raimundo Todaro, l'attrice e il suo compagno si sono esibiti su un paso doble, che ha ottenuto giudizi estremamente negativi da parte della giuria con lo zero da parte di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, il 4 di Ivan Zazzaroni e il 3 di Carolyn Smith. Voti che comunque non sembrano preoccupare molto la simpatica Nathalie.

L'IRONIA DI NATHALIE GUETTA

Nella puntata di Ballando con le stelle dello scorso sabato, Nathalie Guetta ha risposto per le rime alle battute dei giudici sulla sua esibizione. "Sembra una presa in giro: balli sulle note di In ginocchio da te con sto ginocchio!", ha dichiarato Ivan Zazzaroni, prima del commento ancora più pungente di Selvaggia Lucarelli. Ma alle critiche, Nathalie ha risposto con la sua proverbiale risata, che ha conquistato l'applauso del pubblico presente in sala. E alla domanda di Sandro Mayer relativa all'opinione dei suoi fratelli, l'uno dj di fama mondiale e l'altro giornalista famoso in Francia, l'attrice di Don Matteo ha risposto: "David mi ha detto di non preoccuparmi perché tanto è un gioco e quindi “non t'avvilire”, l'altro mi ha chiesto come fanno ancora a votarmi visto che ballo peggio di lui". Impossibile non reagire a tali dichiarazioni, che hanno scatenato divertimento e battute tra i cinque giurati.

IL DIFFICILE COMPITO DI SIMONE DI PASQUALE

L'esibizione di Nathalie Guetta dello scorso sabato è stata la peggiore di quanto visto fino ad oggi. L'attrice ha ripetuto un errore dopo l'altro, finendo spesso a terra e lasciando nel panico il ballerino Simone Di Pasquale, che ha avuto il difficile compito di evitare il disastro. La giuria di certo non ha potuto soprassedere a quanto visto, come ammesso dallo stesso Fabio Canino: "Io ti amo, ma stasera no. Perché non proviamo la polvere di stelle?". Per Selvaggia Lucarelli: "Hai detto che volevi essere come la Tripoli, ma stasera sei stata la città di Tripoli sotto il bombardamento". Sulla questione è intervenuta anche Roberta Bruzzone che ha espresso il suo punto di vista professionale sulla performance non certo eccellente: "Questo è il vilipendio del Paso Doble con tutte le aggravanti". Parole alle quali fortunatamente né Nathalie né il pubblico che l'ha votata è sembrato dare ascolto: e il divertente percorso a Ballando continua...

