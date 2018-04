Nina Moric lascia Luigi Favoloso/ "La ferita si cicatrizzerà, la vita continua" (Grande Fratello 2018)

Nina Moric lascia Luigi Favoloso: la modella croata annuncia l'addio al fidanzato che, nella casa del Grande Fratello 2018,continua a flirtare con Patrizia Bonetti.

28 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Luigi Favoloso

Nina Moric dice addio a Luigi Favoloso. Dopo poco meno di due settimane, la coppia è già scoppiata. Il napoletano, concorrente del Grande Fratello 2018, non è indifferente al fascino di Patrizia Bonetti. I due, dopo aver trascorso i primi giorni all’interno della casa a conoscersi, cucinando insieme e trascorrendo molte ore l’uno accanto all’altra, sarebbero andati oltre dormendo insieme. Nonostante la presenza di Nina Moric, infatti, Luigi, come ha spiegato agli altri concorrenti che lo hanno esortato a non fare sciocchezze, ha sentito l’esigenza di dormire accanto a Patrizia. Ieri, così, ha confessato di non stare così bene da tempo, ma la natura del rapporto tra i due non è ancora chiara. Tuttavia, di fronte ai gesti e alle parole di Luigi Favoloso, Nina Moric ha deciso di prendere le distanze da lui e chiudere una storia che durava da quattro anni. Dopo aver ribadito che non parteciperà a nessuna trasmissione tv per parlare della sua storia che sembra ormai finita. Rispondendo ai followers su Instagram, infatti, la modella ha preso le distanze dal napoletano.

NINA MORIC LASCIA LUIGI FAVOLOSO

Nei giorni scorsi, seguendo le avventure di Luigi Favoloso nella casa del Grande Fratello 2018, Nina Moric aveva dichiarato di guardare una persona che non riconosceva. La modella, nelle scorse ore, non solo ha ribadito il concetto, ma ha annunciato la fine della storia durata più di quattro anni. “Voglio soltanto precisare a tutti quelli che mi fanno domande come: ma tu lo ami ancora? Sarei un’ipocrita se dicessi che in quattro anni i miei sentimenti sono cambiati, ma alla fine la ferita si cicatrizzerà. La vita continua… Gli auguro ogni bene, ma lontano da me. Senza alcun rancore. Ora voglio pensare solo a me stessa e soprattutto alla mia serenità, pregando il Signore che finalmente possa abbracciare il mio adorato figlio Carlos”, ha fatto sapere la Moric che, lunedì sera, non entrerà nella casa.

