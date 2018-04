Oroscopo di Paolo Fox/ Weekend 28-29 aprile: Leone in ripresa, Vergine stanco e tutti gli altri segni

OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL WEEKEND 28-29 APRILE 2018

Sagittario: quattro stelle in amore, cinque nel lavoro e quattro nella fortuna. Grande idee, grandi impegni soprattutto dal punto di vista lavorativo. Qualcuno di è più fortunato e potrà eventualmente lavorare anche in estate riducendo le proprie ferie. Gli incontri sono favorevoli. Bisogna stare attenti a quelli che invece potrebbero minacciare una storia sentimentale. Domenica quattro stelle in amore e lavoro. Cinque stelle nella fortuna. Voto complessivo otto. Capricorno: quattro stelle in amore, lavoro e fortuna tre stelle. Si vive una fase di recupero. Si sta riequilibrando la vita e i rapporti che vi sono intorno. Possono esserci delle settimane ancora un po’ agitate. I momenti di solitudine che si vivono in questi giorni sono parte del modo di essere, perché non si vuole illudere nessuno, né essere di peso verso nessuno. C'è bisogno dei tempi. Domenica cinque stelle in amore, quattro stelle in lavoro e fortuna. Voto complessivo sette.

Acquario: quattro stelle in tutti i parametri. Si è in attesa di Urano che tra qualche giorno transita nel segno. Venere e Marte entreranno nel segno. Anche quelli che hanno fatto qualche passo indietro nell'ambito amoroso probabile che in questi giorni se non sottoposti a pressione potranno riproporsi in avanti. Domenica amore quattro e lavoro e fortuna tre stelle. È un weekend in cui è necessario rilassarsi. Voto complessivo otto. Pesci: amore tre stelle lavoro e fortuna quattro stelle. Vi sono alcuni che in questa fase della vita si sentono leggermente in difficoltà, dato che si è innamoratissimi ma anche troppo presi dal lavoro e stanno dedicando poco tempo all'amore. Vi sono altri che invece per questioni economiche o professionali ci si sente a disagio e questo porta ad essere meno concentrati sui sentimenti. La giornata di domenica vede quattro stelle in amore, cinque stelle nel lavoro e fortuna. Voto complessivo sette e mezzo.

LEONE IN RIPRESA, VERGINE STANCO

Leone: quattro stelle in amore e lavoro, cinque stelle nella fortuna. Questo weekend saranno delle giornate interessanti per coloro che vogliono ritrovare anche una storia d'amore. Si esce da quattro settimane leggermente pesanti e se non avete avuto difficoltà con il partner è probabile che alcuni problemi lavorativi abbiano influenzato le situazioni di coppia. Molti di voi negli ultimi mesi hanno avuto dei problemi economici. Domenica la situazione è leggermente al ribasso, con amore tre, lavoro quattro e fortuna tre stelle. È una giornata di relax e di tranquillità. Cercate di non creare tensioni e di farvi scivolare le cose. Voto complessivo otto. Vergine: amore, e lavoro quattro stelle, fortuna tre stelle. Attenzione sempre all'ambito fisico. Si deve valutare cosa è accaduto nell'ambito della vita. Se in questi giorni non ci si sente in forza bisogna domandarsi se è dovuto a una fase di paura dovuta al fatto che non si vuole fare qualcosa e per questo trovare delle giustificazioni per non agire. Tutti coloro che invece sono consapevoli della loro forza vedranno un periodo migliore in cui realizzarsi. Domenica quattro stelle in amore, cinque in lavoro e fortuna. È un fine settimana importante in cui anche l'ambito amoroso può avere un grande peso. Voto complessivo otto.

Bilancia: amore e lavoro quattro stelle, fortuna quattro stelle. In questo fine settimana si vivranno delle soddisfazioni. È un momento in cui sono necessarie delle conferma. L'anno che si presenta è di grande responsabilità. Il cambiamento che sta avvenendo porta a una grande motivazione, legata comunque a una sorta di ansia. La giornata di domenica appare molto interessante, con amore quattro stelle, lavoro cinque stelle, fortuna quattro stelle. Voto complessivo otto e mezzo. Scorpione: amore e lavoro quattro stelle, fortuna cinque stelle. Si vivono dei momenti di grande pigrizia, alternati a momenti di grande inattività. Questo è un momento che può portare una certa fatica. Domenica vi sarà però un buon recupero con amore e lavoro cinque stelle, fortuna quattro stelle. È anche il momento di potersi farsi avanti in amore se per caso per qualche motivo è stato messo da parte. Voto complessivo sette e mezzo.

ARIETE CON POCHE PROSPETTIVE, TORO CIELO FAVOREVOLE

Andiamo a vedere l'oroscopo del weekend di Paolo Fox seguendo quanto raccontato a I Fatti Vostri dal noto astrologo. Ariete: amore quattro stelle lavoro tre stelle fortuna cinque stelle. Ci si trova in un momento in cui ci si sente senza prospettive per l'estate. Ci si potrebbe però dedicare all'amore. I sentimenti dovrebbero essere vissuti con molta tranquillità. Si deve cercare di fare le cose che rientrano nelle possibilità. Gli unici che vivono qualche situazioni difficile sono gli Ariete che hanno avuto problemi nel passato. Saturno e Marte sono ancora opposti. Avete due opportunità: o parlare con il partner e sviscerare tutto quello che non va, oppure controllare se intorno vi siano altre situazioni disponibili. Domenica in amore avete quattro stelle, lavoro tre stelle, fortuna quattro stelle. Continua la situazione interessante per ciò che riguarda l'ambito sentimentale, ma vi sono ancora alcune problematiche nell'ambito lavorativo. Voto complessivo, sette e mezzo. Toro: quattro stelle in tutti i parametri. C'è un cielo molto favorevole e importante. Si stanno cercando delle garanzie. Potrebbero esserci dei momenti in cui co si sente ansiosi, proprio perché si vogliono avere delle certezze. In questo momento sta per verificarsi un transito che appare generazionale. Infatti vi sarà il passaggio di Urano che implica dei cambiamenti. Le decisioni che si prenderanno in questi mesi potranno avere incidenza anche sugli anni futuri. Si è meno diffidenti verso le persone. Domenica è leggermente in calo con amore e lavoro tre stelle, quattro stelle invece nella fortuna. Voto complessivo sette e mezzo.

Gemelli: amore sempre cinque stelle, lavoro e fortuna quattro stelle. C'è Venere nel segno. Non è che all'improvviso si genera l'amore, ma se c'è la persona giusta al fianco si possono allontanare tutti i pensieri inutili. Si deve liberare il cuore. Se si è single, grazie a questa forte influenza di Venere ci si potrebbe improvvisamente innamorare di qualcuno molto speciale. Sono delle giornate importanti per mettere le situazioni in chiaro con le persone. Dal punto di vista lavorativo potrebbero esserci delle novità. Domenica vede cinque stelle in amore e fortuna e quattro stelle nell'ambito del lavoro. Nella fortuna legata agli incontri si sarà più forti. Non solo vi sarà Venere favorevole, ma anche molti pianeti importanti. Voto complessivo otto. Cancro: amore quattro stelle fortuna cinque e lavoro tre stelle. C'è sempre un cielo un pò ambiguo che crea qualche dubbio. Giove è favorevole e ciò implica novità e buone notizie. Dall'altro però vi è un Saturno opposto che porta con se difficoltà e lotte. Quindi ci si potrebbe sentire un po’ stanchi e in difficoltà, con grandi favori e possibilità. Da marzo sono arrivate delle buone notizie e dei vantaggi lavorativi ma si è molto provati. Per fortuna non vi è più una situazione negativa dal punto di vista sentimentale. Si deve cercare di stare lontani dalle questioni, se vi sono delle tensioni. Domenica quattro stelle in tutti i parametri. È un fine settimana molto interessante soprattutto per gli incontri. Voto complessivo sette.

