POIROT: DELITTO IN CIELO/ Su Rete 4 il film con David Suchet (oggi, 28 aprile 2018)

Poirot: delitto in cielo, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 28 aprile 2018. Nel cast: David Suchet, Philip Jackson e Sarah Woodward, alla regia Stephen Whittaker. Il dettaglio.

28 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

DAVID SUCHET NEL CAST

La programmazione di Rete 4 regala ai propri telespettatori nel pomeriggio di questo sabato 28 aprile 2018 a partire dalle ore 16:40 il film televisivo Poirot: delitto in cielo (titolo originale Death in the Cllouds). Si tratta di una pellicola che fa parte di una lunga serie di film televisivi tratti dai racconti gialli della celebre Agatha Christie. Nel caso specifico, questa pellicola è stata realizzata in Gran Bretagna nel 1991 con la regia curata da Stephen Whittaker con la sceneggiatura riadattata per la versione televisiva da William Humble. Le musiche sono di Christopher Gunning e nel cast oltre a David Suchet figurano Philip Jackson, Sarah Woodward, Shaun Scott e Cathryn Harrison. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

POIROT: DELITTO IN CIELO, LA TRAMA DEL FILM GIALLO

Il celebre investigatore di origini belga Poirot, dopo aver trascorso diverse settimane a Londra decide di voler far ritorno a Parigi per sbrigare alcuni affari ormai trascurati da troppo tempo. Contrariamente a quanto fatto in passato quando preferiva viaggiare soprattutto in treno, Poirot in questo caso opta per un volo anche perché il modo più veloce per raggiungere la capitale francese. Dopo aver preparato i bagagli ed aver effettuato il check-in, Poirot decide di sfruttare questo paio di ore di viaggio per riposarsi ed in particolare si addormenta anche grazie alla cortesia di una gentilissima hostess che gli mette a disposizione tutto il necessario. Tuttavia il suo sonno sarà tutt’altro che sereno giacchè viene bruscamente interrotto dalle urla che si odono da alcuni passeggeri che si imbattono in un corpo senza vita. Poirot destato dal proprio riposino ed avendo intuito come sia accaduto qualcosa di molto grave, si alza per capire in prima persona quanto sia successo. Poirot nel giro di pochi minuti, facendo leva sul proprio proverbiale fiuto, si rende conto che non si tratta di una morte naturale bensì la vittima è stata uccisa da un assassinio che naturalmente si trova ancora a bordo della velivolo. Hanno così inizio le proprie indagini che ovviamente partono dall’identità della vittima per capirne se qualcuno dei passeggeri avesse motivi per avercela con lui. La lista degli indagati è molto lunga ma poco alla volta si assottiglia enormemente con Poirot che focalizza la propria attenzione verso la stessa hostess che poco prima si era presa cura di lui, su un celebre scrittore di gialli ed una nobile britannica ormai caduta in bassa fortuna. Chi sarà l’assassino?

