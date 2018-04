Patty Pravo/ "Sto preparando il mio nuovo disco. Sanremo? Non ci tornerò più" (Verissimo)

Patty Pravo, ospite a Verissimo, oggi pomeriggio ripercorrerà la sua straordinaria carriera annunciando tutti i progetti musicali che la vedranno protagonista nei prossimi mesi.

28 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Patty Pravo

Il salotto di Verissimo fra poche ore accoglierà Patty Pravo, la diva della musica italiana che proprio quest'anno festeggia i "primi" cinquant'anni de "La bambola", la canzone che le ha dato il successo nel 1968. La "Diva del Piper", che il 9 aprile ha spento settanta candeline, si racconterà ripercorrendo gli esordi della sua carriera, parlando delle sue nove apparizioni a Sanremo, del suo periodo statunitense e delle straordinarie collaborazioni con i principali protagonisti della musica italiana. Lunedì 30 aprile 2018, la sua vita costellata di successi sarà al centro di un documentario dal titolo "In arte Patty Pravo", in onda su Rai Tre e realizzato da Pino Strabioli: "Sono felice e onorata che Pino abbia voluto dedicarmi questo programma. Mi sono divertita molto a realizzarlo, anche se non è stato semplice riuscirci", ha rivelato la cantante raggiunta da Francesca di Pasquale per DiPiù, "ho tanti impegni, sto girando l'Italia con una serie di concerti, che continueranno per tutta l'estate e sto preparando il mio nuovo disco che uscirà in inverno".

Patty Pravo, "Sanremo fa parte del passato"

Un tour che la porterà in lungo e in largo per Italia e un nuovo disco prossimamente in uscita: Patty Pravo sta attraversando un periodo d'oro e oggi pomeriggio, nel corso della sua ospitata a Verissimo, rivelerà a Silvia Toffanin quelli che saranno i prossimi progettisti che da qui a breve la vedranno protagonista. Con l'uscita del suo muovo album, che sarà pubblicato nel prossimo inverno, la cantante assicura però che non salirà sul prestigioso palco dell'Ariston, ammettendo di aver detto addio al Festival della musica Italiana con il Premio della Critica conquistato nel 2016: "A Sanremo non ci tornerò più. Non ci andrei neanche se avessi la canzone più bella del mondo. Non mi interessa: l'ho già fatto nove volte e fa parte del passato, mentre ora voglio guardare al futuro". Così come si legge sulle pagine di DiPiù, la "Diva del Piper" è attualmente alle prese con una serie di "nuovi progetti", fra i quali trova posto anche la sua biografia, scritta nell'estate scorsa quando un piccolo incidente in barca l'ha costretta a un periodo di riposo forzato.

© Riproduzione Riservata.