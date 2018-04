RITORNO AL FUTURO 2/ Su Italia 1 il film con Michael J. Fox (oggi, 28 aprile 2018)

Ritorno al futuro 2, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 28 aprile 2018. Nel cast: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, alla regia Robert Zemeckis. Il dettaglio della trama.

28 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST ANCHE CHRISTOPHER LLOYD

Italia 1 propone per questo pomeriggio, sabato 28 aprile, a partire dalle 19.00 la messa in onda di un grande classico: Ritorno al futuro 2 (titolo originale Back to the Future Part II). Si tratta del secondo episodio della trilogia diretta dal regista Robert Zemeckis il quale si è anche occupato del soggetto assieme a Bob Gale con quest’ultimo che invece ha sviluppato da solo l’adattamento della sceneggiatura. Le musiche sono state scritte dal compositore italiano Alan Silvestri con la scenografia di Rick Carter mentre gli effetti speciali sono frutto del lavoro di Michael Lantieri e Ken Ralston. Nel cast figurano gli attori Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Thomas F. Wilson e Elizabeth Shue. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

RITORNO AL FUTURO 2, LA TRAMA DEL FILM

Marty in maniera più o meno rocambolesca è riuscito a tornare nel presente ed ossia al 26 settembre del 1985 dopo l’esperienza nel 1995, riuscendo così a salvare lo stesso Doc che era stato vittima dell’assassinio di alcuni suoi nemici a cui aveva rubato del plutonio per mettere in essere il suo progetto sulla macchina del tempo. Marty va a dormire ma il mattino seguente dopo aver salutato la propria amata fidanzata Jennifer si ritrova sotto casa Doc. È appena ritornato dal futuro per un suo nuovo viaggio nel tempo per metterlo al corrente di quello che succederà e nello specifico per mettere in guardia Marty dai problemi che avrà suo figlio Marty Jr. Infatti, Doc gli parla di un ragazzo che ad un certo punto della sua vita si ritroverà ad essere una sorta di criminale di quartiere per una vita completamente distrutta. A questo punto non resta a Marty e Doc che partire alla volta del 2015 nell’esatto momento in cui Marty Jr. sta per essere arrestato dalle forze della polizia. Evitando il suo arresto si eviterà di metterlo in un percorso di perdizione. Purtroppo nel loro viaggio i due devono portare anche Jennifer che ha ascoltato ogni cosa e questo arrecherà loro dei problemi assieme e soprattutto con l’anziano Biff che avendo visto i due protagonisti arrivare dal passato decide di rubare un’idea di Marty che aveva acquistato un almanacco sportivo per riuscire a piazzare qualche scommessa vincente. Biff ruba l’almanacco e dopo aver rubato anche la macchina del tempo ritorna nel 1985 dando così origine ad una serie di vincite per il giovane Biff. Insomma, crea così un 1985 parallelo in cui si gettano le basi per un Biff multimilionario che detta legge e praticamente distruggendo tutto la cittadina ormai assoggettata al suo potere. Per Doc e Marty non resta che ritornare nel 1955, trovare Biff e quindi toglierli l’almanacco evitando così tutti i guai nel futuro stando però attenti a non imbattersi negli altri Marty e Doc che erano stati protagonisti delle vicende del primo film. Insomma, un’appassionante ed emozionante avventura tutta da vivere.

