ROBY FACCHINETTI E RICCARDO FOGLI/ I due cantanti protagonisti nella seconda fase della gara (Amici 2018)

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli questa sera saranno ospiti nel serale di Amici, per duettare con i ragazzi di Maria De Filippi nella seconda fase della gara.

28 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli

Nella gara degli ascolti del sabato sera, Maria De Filippi sfida i competitor puntando su due fra i nomi più importanti della musica italiana: loro sono Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, due ex dei Pooh, reduci dal successo nell'ultima edizione del Festival di Sanremo. I due cantanti, protagonisti nelle diverse sfide della serata di Amici con ad altri big della canzone, avranno la possibilità di esibirsi assieme a gli allievi attualmente in corsa alla finale nella seconda fase della gara, quando potranno selezionare senza alcun tipo di vincolo i ragazzi con i quali duettare, con una scelta che potrà ricadere anche fra membri della stessa squadra. Quali saranno gli allievi che con il loro talento riusciranno a conquistare i due noti cantanti? In questa fase così importante della sfida, che vedrà gli allievi giudicati dal televoto, oltre a Roby Facchinetti e Riccardo Fogli le due squadre avranno la possibilità di duettare anche con Stash e i The Kolors.

IL TOUR AL VIA IL PROSSIMO 15 MAGGIO

Reduci dal successo del Festival di Sanremo, dove il loro brano Il segreto del tempo si è classificato al 18 esimo posto, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli questa sera si preparano a incontrare i ragazzi del serale di Amici, dove saranno protagonisti di una serie di imperdibili duetti proprio con gli allievi di una delle due squadre. I due ex componenti dei Pooh negli ultimi mesi sono protagonisti della scena discografica con il disco dal titolo Insieme, un album che contiene otto tracce inedite e tre successi fra i brani che hanno fatto la storia della band. Dal prossimo 15 maggio, inoltre, i due cantanti torneranno sul palco per riprendere in mano le redini della loro tournée, che ripartirà da Milano dopo un cambio di programmazione legato a necessità televisive: il live, in un primo momento previsto per il 7 aprile, è stato infatti posticipato per consentire le riprese per uno special che andrà in onda prossimamente in tv.

IL MESSAGGIO A RED CANZIAN

La notizia del tumore di Red Canzian ha lasciato di stucco tutto il mondo della musica. Fra questi, anche l'amico di sempre Roby Facchinetti, che ha affidato a una lettera i suoi pensieri in merito alla malattia del suo caro collega. "Carissimo Red, confesso di aver atteso un poco a pubblicare queste parole, perché quanto ti è accaduto è qualcosa di molto delicato, soprattutto di estremamente personale", ha ammesso in una lettera Roby Facchinetti, che ha voluto sottolineare la straordinaria forza d'animo di cui ha dato prova il suo ex compagno di avventure: "Visto che tu per primo ieri hai voluto rivelare a tutti la nuova prova che hai dovuto affrontare, io stesso sono più sereno, e credo proprio che la tua vicenda meriti due parole. Anzi: soprattutto… un fortissimo applauso. Sei un esempio, Red". Nelle sue parole, anche un grazie per aver lanciato un messaggio così importante, che potrebbe essere d'aiuto a coloro i quali non fanno prevenzione da tempo: "Sei un bellissimo esempio che dovremmo seguire tutti. Ci hai fatto comprendere quanto conti la prevenzione, quanto il coraggio di tenersi monitorati, rispondendo al volo a qualunque segnale inquietante, possa salvarci la vita".

